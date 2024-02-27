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ВСУ отошли от небольших сел Степное и Северное под Авдеевкой - представитель ОСУВ "Таврия"

ВСУ отошли от небольших сел Степное и Северное под Авдеевкой - представитель ОСУВ "Таврия"

Киев  •  УНН

27 февраля 2024, 14:01  •  12589 просмотра

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Украинские войска отошли от двух небольших сел вблизи Авдеевки, сообщил Дмитрий Лиховий.

На Авдеевском направлении украинские отошли от небольших сел Степное и Северное, заявил во вторник в эфире марафона спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий, передает УНН.

На Авдеевском направлении наши подразделения совершили отход от небольших сел Северное и Степное

- заявил Лиховий.

Он отметил, что в этих населенных пунктах в целом до войны вместе было до 100 жителей.

Лиховий отметил, что ожесточенные бои за Северное продолжались со вчерашнего вечера и ночью.

"Враг понес здесь (в Северном - ред.) большие потери", - указал Лиховий.

ВСУ стабилизировали линию обороны в районах Тоненького, Орловки и Бердичев - Тарнавский27 февраля 2024, 13:54 • 11721 просмотр

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
avdiivkaАвдеевка
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Украинские войска отошли от двух небольших сел вблизи Авдеевки, сообщил Дмитрий Лиховий.

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ВСУ отошли от небольших сел Степное и Северное под Авдеевкой - представитель ОСУВ "Таврия"

Литва угрожает, что НАТО "нейтрализует" калининград в случае агрессии со стороны с рф

Посол Литвы заявил, что если россия решится бросить вызов НАТО, то войска Альянса, прежде всего, нейтрализуют российский калининград.

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Литва угрожает, что НАТО "нейтрализует" калининград в случае агрессии со стороны с рф

Четыре года Эстония будет выделять 0,25% ВВП ежегодно на военную поддержку Украины - Каллас

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Эстония будет выделять 0,25% своего ВВП на военную поддержку Украины в течение четырех лет.

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Четыре года Эстония будет выделять 0,25% ВВП ежегодно на военную поддержку Украины - Каллас

ВСУ стабилизировали линию обороны в районах Тоненького, Орловки и Бердичев - Тарнавский

Украинские войска стабилизировали линию обороны на Авдеевском направлении в районе Тоненького, Орловки и Бердичев. россияне неудачно попытались наступать в районах Новомихайловки и Роботино.

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ВСУ сбили еще один Су-34 - Олещук

Сегодня ВСУ сбили еще один российский истребитель Су-34 на востоке Украины.

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ВСУ сбили еще один Су-34 - Олещук

Глава Минфина США призвала найти способ передать Украине российские замороженные активы

Министр финансов США призвала финансовых лидеров G20 найти способ передать замороженные российские активы на сумму 300 миллиардов долларов Украине для укрепления ее обороны и восстановления после войны.

Экономика •   •  13453 просмотра
Глава Минфина США призвала найти способ передать Украине российские замороженные активы

Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию

Президент Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию, чтобы обсудить Формулу мира и возвращение заключенных и депортированных лиц.

Политика •   •  14358 просмотра
Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию

162 тыс. пакетов семян для семей: стартовала ежегодная благотворительная акция "Посій насіння"

Стартовала ежегодная благотворительная акция "Посій насіння".

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162 тыс. пакетов семян для семей: стартовала ежегодная благотворительная акция "Посій насіння"

Украина выполнила все условия перевозчиков: Мининфраструктуры призвало Польшу не допустить новых акций протеста среди водителей

Украинские чиновники подчеркнули, что Украина выполнила свои договоренности по недопущению блокирования польскими перевозчиками и работает с польскими властями над тем, чтобы перевозчики не возобновляли протесты на границе.

Экономика •   •  16835 просмотра
Украина выполнила все условия перевозчиков: Мининфраструктуры призвало Польшу не допустить новых акций протеста среди водителей

Протесты польских фермеров: в Варшаве митингующие собрали "Абрамс" из тюков сена

Фермеры в Варшаве протестовали против импорта продовольствия из Украины, собрав танк из тюков сена с лозунгом "АгроАбрамс".

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Протесты польских фермеров: в Варшаве митингующие собрали "Абрамс" из тюков сена