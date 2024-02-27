ВСУ отошли от небольших сел Степное и Северное под Авдеевкой - представитель ОСУВ "Таврия"

На Авдеевском направлении украинские отошли от небольших сел Степное и Северное, заявил во вторник в эфире марафона спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий, передает УНН.

На Авдеевском направлении наши подразделения совершили отход от небольших сел Северное и Степное - заявил Лиховий.

Он отметил, что в этих населенных пунктах в целом до войны вместе было до 100 жителей.

Лиховий отметил, что ожесточенные бои за Северное продолжались со вчерашнего вечера и ночью.

"Враг понес здесь (в Северном - ред.) большие потери", - указал Лиховий.

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