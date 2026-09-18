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Карпаты могут стать энергетическим хабом Европы: инвестиционный портфель достиг €40 млрд

Киев • УНН

 • 1424 просмотра

Карпатские страны объединили около 100 проектов в портфель почти на €40 млрд. К подписанию подготовили более 50 соглашений.

Карпаты могут стать энергетическим хабом Европы: инвестиционный портфель достиг €40 млрд

Страны Карпатского региона впервые объединили свои инвестиционные проекты в единое предложение для бизнеса: в  рамках Карпатской интеграционной инициативы уже подготовили к подписанию более 50 соглашений на общую сумму свыше 1 млрд евро. Об этом 18 сентября заявил президент Украины Владимир Зеленский во время международного экономического форума, передает УНН.

По словам главы государства, страны Карпатского макрорегиона сформировали общий портфель инвестиционных проектов. Всего в рамках экономической части инициативы представлены около 100 бизнес-проектов общей стоимостью почти 40 млрд евро.

Впервые Карпатский макрорегион презентует себя как единый рынок с единым инвестиционным портфелем. Также сегодня к подписанию подготовлено более 50 соглашений на сумму свыше миллиарда евро. И это только начало 

- сказал Зеленский.

В Офисе Президента отмечали, что в экономической части саммита принимают участие около 550 представителей бизнеса. Инвестиционные и торговые договоренности касаются, в частности, энергетики, логистики, инфраструктуры и межотраслевых проектов. Около половины общего инвестиционного портфеля, по словам главы государства, приходится на энергетические проекты. Речь идет о развитии солнечной и ветровой генерации, систем накопления электроэнергии, новых интерконнекторов, а также использовании украинских подземных газохранилищ.

Отдельно Зеленский предложил создать Карпатский ветроэнергетический кластер общей мощностью 1,5 ГВт.

Карпаты могут стать поставщиком энергии для Европейского Союза, а не просто транзитным регионом. И это напрямую поддерживает европейскую цель энергетической независимости от россии 

- подчеркнул украинский лидер.

Энергетика  стала одним из ключевых направлений новой Карпатской интеграционной инициативы. В декларации саммита страны также определили среди направлений сотрудничества развитие электрической, тепловой и газовой инфраструктуры, возобновляемой энергетики, распределенной генерации, систем накопления энергии и межгосударственных сетей.

Контекст

18 сентября в Ивано-Франковской области состоялся первый саммит Карпатской интеграционной инициативы. Новый формат сотрудничества должен объединить Украину, Австрию, Польшу, Румынию, Сербию, Словакию, Венгрию и Чехию. В саммите приняли участие, в частности, Президент Румынии Никушор Дан, Президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Польши Дональд Туск, представители Австрии, Чехии и Словакии. Согласно замыслу Киева, формат должен усилить взаимодействие стран Карпатского региона в сферах энергетики, логистики, трансграничной торговли, экономики и развития общин.

Напомним

В Украине построят всесезонный горный курорт за 140 миллионов евро.

Александра Василенко

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