Карпаты могут стать энергетическим хабом Европы: инвестиционный портфель достиг €40 млрд

Страны Карпатского региона впервые объединили свои инвестиционные проекты в единое предложение для бизнеса: в рамках Карпатской интеграционной инициативы уже подготовили к подписанию более 50 соглашений на общую сумму свыше 1 млрд евро. Об этом 18 сентября заявил президент Украины Владимир Зеленский во время международного экономического форума, передает УНН.

По словам главы государства, страны Карпатского макрорегиона сформировали общий портфель инвестиционных проектов. Всего в рамках экономической части инициативы представлены около 100 бизнес-проектов общей стоимостью почти 40 млрд евро.

Впервые Карпатский макрорегион презентует себя как единый рынок с единым инвестиционным портфелем. Также сегодня к подписанию подготовлено более 50 соглашений на сумму свыше миллиарда евро. И это только начало

В Офисе Президента отмечали, что в экономической части саммита принимают участие около 550 представителей бизнеса. Инвестиционные и торговые договоренности касаются, в частности, энергетики, логистики, инфраструктуры и межотраслевых проектов. Около половины общего инвестиционного портфеля, по словам главы государства, приходится на энергетические проекты. Речь идет о развитии солнечной и ветровой генерации, систем накопления электроэнергии, новых интерконнекторов, а также использовании украинских подземных газохранилищ.

Отдельно Зеленский предложил создать Карпатский ветроэнергетический кластер общей мощностью 1,5 ГВт.

Карпаты могут стать поставщиком энергии для Европейского Союза, а не просто транзитным регионом. И это напрямую поддерживает европейскую цель энергетической независимости от россии