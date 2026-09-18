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Карпати можуть стати енергетичним хабом Європи: інвестпортфель сягнув €40 млрд

Київ • УНН

 • 1278 перегляди

Карпатські країни об’єднали близько 100 проєктів у портфель майже на €40 млрд. До підписання підготували понад 50 угод.

Карпати можуть стати енергетичним хабом Європи: інвестпортфель сягнув €40 млрд

Країни Карпатського регіону вперше об’єднали свої інвестиційні проєкти в єдину пропозицію для бізнесу: в  межах Карпатської інтеграційної ініціативи вже підготували до підписання понад 50 угод на загальну суму більше ніж 1 млрд євро. Про це 18 вересня заявив президент України Володимир Зеленський під час міжнародного економічного форуму, передає УНН.

За словами голови держави, країни Карпатського макрорегіону сформували спільний портфель інвестиційних проєктів. Загалом у межах економічної частини ініціативи представлені близько 100 бізнес-проєктів загальною вартістю майже 40 млрд євро.

Уперше Карпатський макрорегіон презентує себе як єдиний ринок із єдиним інвестиційним портфелем. Також сьогодні до підписання підготовлено більше 50 угод на суму понад мільярд євро. І це лише початок 

- сказав Зеленський.

В Офісі Президента зазначали, що в економічній частині саміту беруть участь близько 550 представників бізнесу. Інвестиційні та торговельні домовленості стосуються, зокрема, енергетики, логістики, інфраструктури та міжгалузевих проєктів. Близько половини спільного інвестиційного портфеля, за словами глави держави, припадає на енергетичні проєкти. Йдеться про розвиток сонячної та вітрової генерації, систем накопичення електроенергії, нових інтерконекторів, а також використання українських підземних газосховищ.

Окремо Зеленський запропонував створити Карпатський вітроенергетичний кластер загальною потужністю 1,5 ГВт.

Карпати можуть стати постачальником енергії для Європейського Союзу, а не просто транзитним регіоном. І це прямо підтримує європейську мету енергетичної незалежності від росії 

- наголосив український лідер.

Енергетика  стала одним із ключових напрямів нової Карпатської інтеграційної ініціативи. У декларації саміту країни також визначили серед напрямів співпраці розвиток електричної, теплової та газової інфраструктури, відновлюваної енергетики, розподіленої генерації, систем накопичення енергії та міждержавних мереж.

Контекст

18 вересня на Івано-Франківщині відбувся перший саміт Карпатської інтеграційної ініціативи. Новий формат співпраці має об'єднати Україну, Австрію, Польщу, Румунію, Сербію, Словаччину, Угорщину та Чехію. У саміті взяли участь, зокрема, Президент Румунії Нікушор Дан, Президент Сербії Александр Вучич, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, представники Австрії, Чехії та Словаччини. За задумом Києва, формат має посилити взаємодію країн Карпатського регіону у сферах енергетики, логістики, транскордонної торгівлі, економіки та розвитку громад.

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