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В Україні збудують всесезонний гірський курорт за 140 мільйонів євро – уряд підписав інвестиційні угоди

Київ • УНН

 • 1012 перегляди

В Україні підписано угоди на будівництво всесезонного гірського курорту GORO Mountain Resort у Карпатах. Інвестиції складуть 140 мільйонів євро, що створить 25 тисяч робочих місць.

В Україні збудують всесезонний гірський курорт за 140 мільйонів євро – уряд підписав інвестиційні угоди

Уряд України підписав два спеціальні інвестиційні договори з компаніями, які реалізовуватимуть масштабний проєкт гірського курорту в Карпатах.

Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення у мережі Facebook першої Віцепрем’єрки – Міністерки економіки України Юлії Свириденко.

Деталі

У Львові Уряд України підписав два спеціальні інвестиційні договори з компаніями "Славські" та "Рожанка Парк", які реалізовуватимуть масштабний проєкт гірського курорту в Карпатах.

Щойно підписала від імені Уряду два спеціальні інвестиційні договори з компаніями "Славські" та "Рожанка Парк" – у партнерстві зі Славською селищною радою

- повідомила міністерка. 

Йдеться про створення нового туристичного кластеру в регіоні.

Вони реалізують великий проєкт для розвитку рекреації в Карпатах. Це щонайменше 140 мільйонів євро інвестицій і близько 7 мільярдів гривень податків у бюджети всіх рівнів за 15 років

– наголосила вона.

Ключовим елементом стане курорт GORO Mountain Resort, будівництво якого вже активно триває.

Йдеться про будівництво всесезонного гірського курорту GORO Mountain Resort. З осені 2024 року вже триває активна фаза робіт. Після завершення курорт зможе приймати понад пів мільйона гостей щороку

– підкреслила Свириденко. 

Проєкт також передбачає значне створення робочих місць у регіоні.

До 2040 року проєкт допоможе створити до 25 тисяч прямих і дотичних робочих місць у регіоні – з конкурентною оплатою праці, вищою за середню по Львівщині

- додала Свириденко.

Міністерка наголосила, що це приклад ефективності програми підтримки великих інвестицій.

Довідка

Програма підтримки проєктів зі значними інвестиціями передбачає спеціальні стимули для інвесторів, що вкладають від 12 мільйонів євро у пріоритетні сектори. Вона була запущена восени 2023 року як частина економічного відновлення України.

Нагадаємо

Україна та ЄБРР уклали угоду про виділення 270 млн євро під держгарантії та грант від Норвегії у 140 млн євро. Ці кошти підуть на імпорт газу "Нафтогазом".

Андрій Кулик

Андрій Кулик

ЕкономікаПогода та довкілля
Свириденко Юлія Анатоліївна
Нафтогаз України
Норвегія
Україна
Tesla
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