В Україні збудують всесезонний гірський курорт за 140 мільйонів євро – уряд підписав інвестиційні угоди
Київ • УНН
В Україні підписано угоди на будівництво всесезонного гірського курорту GORO Mountain Resort у Карпатах. Інвестиції складуть 140 мільйонів євро, що створить 25 тисяч робочих місць.
Уряд України підписав два спеціальні інвестиційні договори з компаніями, які реалізовуватимуть масштабний проєкт гірського курорту в Карпатах.
Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення у мережі Facebook першої Віцепрем’єрки – Міністерки економіки України Юлії Свириденко.
Деталі
У Львові Уряд України підписав два спеціальні інвестиційні договори з компаніями "Славські" та "Рожанка Парк", які реалізовуватимуть масштабний проєкт гірського курорту в Карпатах.
Щойно підписала від імені Уряду два спеціальні інвестиційні договори з компаніями "Славські" та "Рожанка Парк" – у партнерстві зі Славською селищною радою
Йдеться про створення нового туристичного кластеру в регіоні.
Вони реалізують великий проєкт для розвитку рекреації в Карпатах. Це щонайменше 140 мільйонів євро інвестицій і близько 7 мільярдів гривень податків у бюджети всіх рівнів за 15 років
Ключовим елементом стане курорт GORO Mountain Resort, будівництво якого вже активно триває.
Йдеться про будівництво всесезонного гірського курорту GORO Mountain Resort. З осені 2024 року вже триває активна фаза робіт. Після завершення курорт зможе приймати понад пів мільйона гостей щороку
Проєкт також передбачає значне створення робочих місць у регіоні.
До 2040 року проєкт допоможе створити до 25 тисяч прямих і дотичних робочих місць у регіоні – з конкурентною оплатою праці, вищою за середню по Львівщині
Міністерка наголосила, що це приклад ефективності програми підтримки великих інвестицій.
Довідка
Програма підтримки проєктів зі значними інвестиціями передбачає спеціальні стимули для інвесторів, що вкладають від 12 мільйонів євро у пріоритетні сектори. Вона була запущена восени 2023 року як частина економічного відновлення України.
Нагадаємо
Україна та ЄБРР уклали угоду про виділення 270 млн євро під держгарантії та грант від Норвегії у 140 млн євро. Ці кошти підуть на імпорт газу "Нафтогазом".