В Україні збудують всесезонний гірський курорт за 140 мільйонів євро – уряд підписав інвестиційні угоди

Уряд України підписав два спеціальні інвестиційні договори з компаніями, які реалізовуватимуть масштабний проєкт гірського курорту в Карпатах.

Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення у мережі Facebook першої Віцепрем’єрки – Міністерки економіки України Юлії Свириденко.

У Львові Уряд України підписав два спеціальні інвестиційні договори з компаніями "Славські" та "Рожанка Парк", які реалізовуватимуть масштабний проєкт гірського курорту в Карпатах.

Щойно підписала від імені Уряду два спеціальні інвестиційні договори з компаніями "Славські" та "Рожанка Парк" – у партнерстві зі Славською селищною радою

Йдеться про створення нового туристичного кластеру в регіоні.

Вони реалізують великий проєкт для розвитку рекреації в Карпатах. Це щонайменше 140 мільйонів євро інвестицій і близько 7 мільярдів гривень податків у бюджети всіх рівнів за 15 років