В Украине построят всесезонный горный курорт за 140 миллионов евро – правительство подписало инвестиционные соглашения

Правительство Украины подписало два специальных инвестиционных договора с компаниями, которые будут реализовывать масштабный проект горного курорта в Карпатах.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение в сети Facebook первой Вице-премьерки – Министра экономики Украины Юлии Свириденко.

Детали

Во Львове Правительство Украины подписало два специальных инвестиционных договора с компаниями "Славские" и "Рожанка Парк", которые будут реализовывать масштабный проект горного курорта в Карпатах.

Только что подписала от имени Правительства два специальных инвестиционных договора с компаниями "Славские" и "Рожанка Парк" – в партнерстве со Славским поселковым советом - сообщила министерша.

Речь идет о создании нового туристического кластера в регионе.

Они реализуют большой проект для развития рекреации в Карпатах. Это не менее 140 миллионов евро инвестиций и около 7 миллиардов гривен налогов в бюджеты всех уровней за 15 лет – подчеркнула она.

Ключевым элементом станет курорт GORO Mountain Resort, строительство которого уже активно продолжается.

Речь идет о строительстве всесезонного горного курорта GORO Mountain Resort. С осени 2024 года уже продолжается активная фаза работ. После завершения курорт сможет принимать более полумиллиона гостей ежегодно – подчеркнула Свириденко.

Проект также предусматривает значительное создание рабочих мест в регионе.

До 2040 года проект поможет создать до 25 тысяч прямых и косвенных рабочих мест в регионе – с конкурентной оплатой труда, выше средней по Львовской области - добавила Свириденко.

Министерша подчеркнула, что это пример эффективности программы поддержки крупных инвестиций.

Справка

Программа поддержки проектов со значительными инвестициями предусматривает специальные стимулы для инвесторов, вкладывающих от 12 миллионов евро в приоритетные секторы. Она была запущена осенью 2023 года как часть экономического восстановления Украины.

Напомним

Украина и ЕБРР заключили соглашение о выделении 270 млн евро под госгарантии и грант от Норвегии в 140 млн евро. Эти средства пойдут на импорт газа "Нафтогазом".