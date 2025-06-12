В Украине построят всесезонный горный курорт за 140 миллионов евро – правительство подписало инвестиционные соглашения
Киев • УНН
В Украине подписаны соглашения на строительство всесезонного горного курорта GORO Mountain Resort в Карпатах. Инвестиции составят 140 миллионов евро, что создаст 25 тысяч рабочих мест.
Правительство Украины подписало два специальных инвестиционных договора с компаниями, которые будут реализовывать масштабный проект горного курорта в Карпатах.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение в сети Facebook первой Вице-премьерки – Министра экономики Украины Юлии Свириденко.
Детали
Во Львове Правительство Украины подписало два специальных инвестиционных договора с компаниями "Славские" и "Рожанка Парк", которые будут реализовывать масштабный проект горного курорта в Карпатах.
Только что подписала от имени Правительства два специальных инвестиционных договора с компаниями "Славские" и "Рожанка Парк" – в партнерстве со Славским поселковым советом
Речь идет о создании нового туристического кластера в регионе.
Они реализуют большой проект для развития рекреации в Карпатах. Это не менее 140 миллионов евро инвестиций и около 7 миллиардов гривен налогов в бюджеты всех уровней за 15 лет
Ключевым элементом станет курорт GORO Mountain Resort, строительство которого уже активно продолжается.
Речь идет о строительстве всесезонного горного курорта GORO Mountain Resort. С осени 2024 года уже продолжается активная фаза работ. После завершения курорт сможет принимать более полумиллиона гостей ежегодно
Проект также предусматривает значительное создание рабочих мест в регионе.
До 2040 года проект поможет создать до 25 тысяч прямых и косвенных рабочих мест в регионе – с конкурентной оплатой труда, выше средней по Львовской области
Министерша подчеркнула, что это пример эффективности программы поддержки крупных инвестиций.
Справка
Программа поддержки проектов со значительными инвестициями предусматривает специальные стимулы для инвесторов, вкладывающих от 12 миллионов евро в приоритетные секторы. Она была запущена осенью 2023 года как часть экономического восстановления Украины.
Напомним
Украина и ЕБРР заключили соглашение о выделении 270 млн евро под госгарантии и грант от Норвегии в 140 млн евро. Эти средства пойдут на импорт газа "Нафтогазом".