Карлос Алькарас и Янник Синнер снова встретятся на Уимблдоне, спустя пять недель после эпического финала Ролан Гаррос

Янник Синнер жаждет реванша после поражения в решающем матче предыдущего финала турнира Большого шлема. Для Алькараса это шанс стать пятым игроком, который выиграл титул трижды подряд.

Передает УНН со ссылкой на The Guardian и Wimbledon.

Детали

В финале Уимблдона сойдутся, наверное, лучшие теннисисты мира на данный момент — чтобы одержать редкий триумф, испанцу Карлосу Алькарасу необходимо обыграть итальянского теннисиста Янника Синнера. Если это удастся, Алькарас станет пятым игроком, который выиграл титул трижды подряд, присоединившись к Боргу, Сампрасу, Федереру и Джоковичу.

Отметим, что 8 июня на Открытом чемпионате Франции в Париже 22-летний испанец, являющийся второй ракеткой мира, в пяти сетах в течение 5 часов 29 минут победил 22-летнего итальянца, который сейчас находится на первой строчке мирового рейтинга.

Алькарас смог тогда отыграться после проигрыша в двух сетах; он отыграл три матч-пойнта.

На пути к финалу Синнер победил Новака Джоковича в трех сетах (полуфинальный поединок). Алькарас в захватывающей встрече вышел победителем в четырех сетах против четвертого сеяного Тейлора Фрица.

Справка

Синнер — игрок номер один в мире, самый доминирующий игрок на твердых кортах, выигравший все три своих титула Большого шлема на этом покрытии. Алькарас имеет два титула Открытого чемпионата Франции, и как чемпион здесь в течение последних двух лет имеет преимущество на траве.

Алькарас выиграл последние пять матчей между ними, но знает, что разница между ними очень тонкая.

Напомним

УНН передавал в начале 2025 года WADA дисквалифицировало Янника Синнера на период с 9 февраля по 4 мая 2025 года из-за обнаружения клостебола. Теннисист должен был вернуться к тренировкам с 13 апреля 2025 года.

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