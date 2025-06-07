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Джокович намекнул о завершении карьеры после поражения Синнеру на Ролан Гаррос

Киев • УНН

 • 168 просмотра

Сербский теннисист Новак Джокович предположил, что его последний матч на Открытом чемпионате Франции мог быть последним в карьере. Он планирует выступить на Уимблдоне и US Open.

Джокович намекнул о завершении карьеры после поражения Синнеру на Ролан Гаррос
espn.com

Сербский теннисист Новак Джокович, который уступил итальянцу Яннику Синнеру, намекнул на прекращение выступлений на Ролан Гаррос - Открытом чемпионате Франции по теннису. Об этом Джокович заявил на пресс-конференции, пишет УНН со ссылкой на ESPN.

Детали

"Я имею в виду, что это мог быть последний матч, который я сыграл здесь, так что я не знаю. Вот почему я был немного более эмоциональным даже в конце. Но если это был прощальный матч на Ролан Гаррос для меня в моей карьере, то он был отличным с точки зрения атмосферы и того, что я получил от толпы. Хочу ли я играть больше, да, хочу. Но смогу ли я играть здесь через 12 месяцев, я не знаю. Я сказал, что это мог быть мой последний матч здесь, я не говорил, что это так", - сказал Джокович.

Джокович сказал, что он полностью мотивирован сыграть на Уимблдоне и Открытом чемпионате США, но не будет делать никаких дальнейших планов.

"Очевидно, что следующий - Уимблдон, мой любимый турнир детства. Я сделаю все возможное, чтобы подготовиться. Думаю, мои лучшие шансы - это выиграть еще один турнир Большого шлема или более быстрый хард, возможно, Австралию или что-то подобное", - добавил Джокович.

Дополнение

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер стал вторым финалистом Ролан Гаррос 2025. В полуфинальном поединке он победил серба Новака Джоковича. Другим финалистом соревнования стал Карлос Алькарас, который в своем полуфинальном поединке прошел Лоренцо Музетти.

Напомним

14-кратный победитель Открытого чемпионата Франции Рафаэль Надаль получил теплый прием от болельщиков на этом соревновании в воскресенье.

Павел Башинский

Павел Башинский

спорт
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