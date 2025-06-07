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Джокович натякнув про завершення кар'єри після поразки Сіннеру на Ролан Гаррос

Київ • УНН

 • 196 перегляди

Сербський тенісист Новак Джокович припустив, що його останній матч на Відкритому чемпіонаті Франції міг бути останнім у кар'єрі. Він планує виступити на Вімблдоні та US Open.

Джокович натякнув про завершення кар'єри після поразки Сіннеру на Ролан Гаррос
espn.com

Сербський тенісист Новак Джокович, який поступився італійцю Янніку Сіннеру, натякнув на припинення виступів на Ролан Гаррос - Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу. Про це Джокович заявив на пресконференції, пише УНН з посиланням на ESPN.

Деталі

"Я маю на увазі, що це міг бути останній матч, який я зіграв тут, так що я не знаю. Ось чому я був трохи більш емоційним навіть наприкінці. Але якщо це був прощальний матч на Ролан Гаррос для мене в моїй кар'єрі, то він був чудовим з точки зору атмосфери і того, що я отримав від натовпу. Чи хочу я грати більше, так, хочу. Але чи зможу я грати тут через 12 місяців, я не знаю. Я сказав, що це міг бути мій останній матч тут, я не говорив, що це так", - сказав Джокович.

Джокович сказав, що він повністю мотивований зіграти на Вімблдоні та Відкритому чемпіонаті США, але не буде робити жодних подальших планів.

"Очевидно, що наступний - Вімблдон, мій улюблений турнір дитинства. Я зроблю все можливе, щоб підготуватися. Гадаю, мої найкращі шанси - це виграти ще один турнір Великого шолома або швидший хард, можливо, Австралію чи щось подібне", - додав Джокович.

Доповнення

Перша ракетка світу італієць Яннік Сіннер став другим фіналістом Ролан Гаррос 2025. У півфінальному поєдинку він переміг серба Новака Джоковича. Іншим фіналістом змагання став Карлос Алькарас, який у своєму півфінальному поєдинку пройшов Лоренцо Музетті.

Нагадаємо

14-разовий переможець Відкритого чемпіонату Франції Рафаель Надаль отримав теплий прийом від уболівальників на цьому змаганні у неділю.

Павло Башинський

Павло Башинський

Спорт
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