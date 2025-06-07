Джокович натякнув про завершення кар'єри після поразки Сіннеру на Ролан Гаррос

Сербський тенісист Новак Джокович, який поступився італійцю Янніку Сіннеру, натякнув на припинення виступів на Ролан Гаррос - Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу. Про це Джокович заявив на пресконференції, пише УНН з посиланням на ESPN.

Деталі

"Я маю на увазі, що це міг бути останній матч, який я зіграв тут, так що я не знаю. Ось чому я був трохи більш емоційним навіть наприкінці. Але якщо це був прощальний матч на Ролан Гаррос для мене в моїй кар'єрі, то він був чудовим з точки зору атмосфери і того, що я отримав від натовпу. Чи хочу я грати більше, так, хочу. Але чи зможу я грати тут через 12 місяців, я не знаю. Я сказав, що це міг бути мій останній матч тут, я не говорив, що це так", - сказав Джокович.

Джокович сказав, що він повністю мотивований зіграти на Вімблдоні та Відкритому чемпіонаті США, але не буде робити жодних подальших планів.

"Очевидно, що наступний - Вімблдон, мій улюблений турнір дитинства. Я зроблю все можливе, щоб підготуватися. Гадаю, мої найкращі шанси - це виграти ще один турнір Великого шолома або швидший хард, можливо, Австралію чи щось подібне", - додав Джокович.

Доповнення

Перша ракетка світу італієць Яннік Сіннер став другим фіналістом Ролан Гаррос 2025. У півфінальному поєдинку він переміг серба Новака Джоковича. Іншим фіналістом змагання став Карлос Алькарас, який у своєму півфінальному поєдинку пройшов Лоренцо Музетті.

Нагадаємо

14-разовий переможець Відкритого чемпіонату Франції Рафаель Надаль отримав теплий прийом від уболівальників на цьому змаганні у неділю.