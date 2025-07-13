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Карлос Алькарас і Яннік Сіннер знову зустрінуться на Вімблдоні через п'ять тижнів після епічного фіналу Ролан Гаррос

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Карлос Алькарас та Яннік Сіннер зустрінуться у фіналі Вімблдону. Алькарас прагне третьої поспіль перемоги, а Сіннер — реваншу після поразки на Ролан Гаррос.

Карлос Алькарас і Яннік Сіннер знову зустрінуться на Вімблдоні через п'ять тижнів після епічного фіналу Ролан Гаррос

Яннік Сіннер прагне реваншу після поразки у вирішальному матчі попереднього фіналу турніру Великого шолома. Для Алькараса це шанс стати п'ятим гравцем, який виграв титул тричі поспіль.

Передає УНН із посиланням на The Guardian та Wimbledon.

Деталі

У Фінал Вімблдона зійдуться напевно найкращі тенісисти світу на даний момент - щоб здобути рідкісний триумф, іспанцю Карлосу Алькарасу необхідно обіграти італійського тенисиста Янніка Сіннера. Якщо це вдасться, Алькарас стане п'ятим гравцем, який виграв титул тричі поспіль, приєднавшись до Борга, Сампраса, Федерера та Джоковича.

Зазначимо, що 8 червня, на Відкритому чемпіонаті Франції у Парижі, 22-річний іспанець, який є другою ракеткою світу, у п'яти сетах протягом 5 годин 29 хвилин переміг 22-річного італійця, який наразі на першій сходинці світового рейтингу.

Алькарас зміг тоді відігратись після двосетового програшу; він відіграв три матч-пойнти.

На шляху до фіналу, Сіннер переміг Новака Джоковича у трьох сетах (півфінальний поєдинок). Алькарас у захопливій зустрічі вийшов переможцем у чотирьох сетах проти четвертого сіяного Тейлора Фріца. 

Довідка

Сіннер — гравець номер один у світі, найдомінантніший гравець на твердих кортах, вигравши всі три свої титули Великого шолома на цьому покритті. Алькарас має два титули Відкритого чемпіонату Франції, і як чемпіон тут протягом останніх двох років має перевагу на траві.

Алькарас виграв останні п'ять матчів між ними, але знає, що різниця між ними дуже тонка. 

Нагадаємо

УНН передавав на початку 2025 року WADA дискваліфікувало Янніка Сіннера на період з 9 лютого по 4 травня 2025 року через виявлення клостеболу. Тенісист мав повернутися до тренувань з 13 квітня 2025 року.

Джокович натякнув про завершення кар'єри після поразки Сіннеру на Ролан Гаррос07.06.25, 12:28 • 3362 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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