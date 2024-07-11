Канада пообещала выделить 500 млн канадских долларов на военную помощь Украине

Канада пообещала медицинскую помощь и новый пакет военной поддержки на 500 млн канадских долларов. Об этом сообщает Офис Президента Украины, передает УНН.

Детали

Во время встречи на полях саммита НАТО в Вашингтоне Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Канады Джастин Трюдо решительно осудили недавнюю ракетную атаку страны-террористки по Украине. Глава правительства Канады отметил готовность его страны оказать необходимую медицинскую поддержку пострадавшим в результате российского удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве.

Джастин Трюдо также анонсировал новый дополнительный пакет военной поддержки для Украины в объеме 500 миллионов канадских долларов.

Для наших людей очень важно слышать это. Спасибо вам за помощь, за дополнительный оборонный пакет. Это усилит наших героев на поле боя - заявил Владимир Зеленский.

Лидеры также обсудили развитие оборонных потребностей Украины и сотрудничество в рамках международных коалиций. Зеленский выразил необходимость расширения тренировочных миссий для украинских пилотов, а также обсудил возможность обучения украинских летчиков на канадских авиасимуляторах.

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