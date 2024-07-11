Канада пообещала выделить 500 млн канадских долларов на военную помощь Украине
Киев • УНН
Канада пообещала Украине медицинскую помощь и новый пакет военной поддержки на сумму 500 миллионов канадских долларов, о чем говорили президент Зеленский и премьер-министр Трюдо на саммите НАТО.
Канада пообещала медицинскую помощь и новый пакет военной поддержки на 500 млн канадских долларов. Об этом сообщает Офис Президента Украины, передает УНН.
Детали
Во время встречи на полях саммита НАТО в Вашингтоне Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Канады Джастин Трюдо решительно осудили недавнюю ракетную атаку страны-террористки по Украине. Глава правительства Канады отметил готовность его страны оказать необходимую медицинскую поддержку пострадавшим в результате российского удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве.
Джастин Трюдо также анонсировал новый дополнительный пакет военной поддержки для Украины в объеме 500 миллионов канадских долларов.
Для наших людей очень важно слышать это. Спасибо вам за помощь, за дополнительный оборонный пакет. Это усилит наших героев на поле боя
Лидеры также обсудили развитие оборонных потребностей Украины и сотрудничество в рамках международных коалиций. Зеленский выразил необходимость расширения тренировочных миссий для украинских пилотов, а также обсудил возможность обучения украинских летчиков на канадских авиасимуляторах.
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