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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский обсудил совместные проекты со Словакией

Зеленский обсудил совместные проекты со Словакией

Киев  •  УНН

11 июля 2024, 00:28  •  3599 просмотра

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Зеленский обсудил перспективы совместных украинско-словацких проектов в сфере энергетики, пограничной инфраструктуры и гуманитарного сотрудничества во время встречи с президентом Словакии Пеллегрини.

На встрече с Президентом Словакии обсудили перспективы совместных проектов в нескольких сферах. Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Во время встречи с новым Президентом Словакии Петером Пеллегрини, Президент Украины Владимир Зеленский уделил внимание перспективам совместных проектов в энергетике, приграничной инфраструктуре и гуманитарном сотрудничестве.

Кроме того, Владимир Зеленский рассказал о борьбе с российским воздушным террором и отметил потребность в дополнительных системах ПВО.

Благодарен Словакии за поддержку будущего членства Украины в ЕС 

- поблагодарил Владимир Зеленский.

Зеленский с лидером демократов Хакимом Джеффрисом обсудили безопасность Украины и прекращение агрессии рф10 июля 2024, 23:02 • 11559 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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