Зеленский обсудил совместные проекты со Словакией
Киев • УНН
Зеленский обсудил перспективы совместных украинско-словацких проектов в сфере энергетики, пограничной инфраструктуры и гуманитарного сотрудничества во время встречи с президентом Словакии Пеллегрини.
На встрече с Президентом Словакии обсудили перспективы совместных проектов в нескольких сферах. Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Детали
Во время встречи с новым Президентом Словакии Петером Пеллегрини, Президент Украины Владимир Зеленский уделил внимание перспективам совместных проектов в энергетике, приграничной инфраструктуре и гуманитарном сотрудничестве.
Кроме того, Владимир Зеленский рассказал о борьбе с российским воздушным террором и отметил потребность в дополнительных системах ПВО.
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