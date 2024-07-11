Зеленский с лидером демократов Хакимом Джеффрисом обсудили безопасность Украины и прекращение агрессии рф

Провел встречу с членами Палаты представителей Конгресса США во главе с лидером демократов Хакимом Джеффрисом с участием почетного спикера Нэнси Пелоси. Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с членами Палаты представителей Конгресса США под руководством лидера демократов Хакима Джеффриса, в которой также приняла участие почетный спикер Нэнси Пелоси.

На встрече обсуждались насущные вопросы, связанные с безопасностью Украины. Зеленский отметил продолжение ракетного террора рф, в частности на недавний удар по детской больнице "Охматдет", что, по его словам, подчеркивает важность усиления противовоздушной обороны и решительных шагов для уничтожения способности рф к терроризированию Украины.

Обсудили, как можно приблизить справедливое завершение войны, и другие жизненно важные вопросы нашей защиты - отметил Владимир Зеленский.

Также он выразил благодарность Конгрессу США за их роль в ограничении потенциала государства-агрессора, поддержку усиления санкционного давления и необходимость их продолжения.

Спасибо за всю важную помощь нашему государству и нашим людям - добавил Владимир Зеленский.

Зеленский и Майкл Джонсон обсудили укрепление украинско-американского сотрудничества и поддержку в борьбе с агрессией рф