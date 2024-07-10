Встретился со спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном. Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном, во время которой обсуждались ключевые аспекты украинско-американского сотрудничества.

Важной темой были ожидания от предстоящего саммита НАТО, а также прогресс Украины во внедрении реформ на пути к вступлению в ЕС и НАТО.

В обсуждениях внимание было уделено экономической устойчивости Украины и необходимости дальнейшей бюджетной поддержки со стороны Соединенных Штатов. Президент Зеленский подчеркнул важность поддержки в усилиях по борьбе с полномасштабной российской агрессией, отметив, что мир должен оставаться местом, где побеждают свобода и демократические ценности.

Спасибо за поддержку украинского народа в борьбе с полномасштабной российской агрессией - поблагодарил Владимир Зеленский.

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