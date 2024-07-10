Киев • УНН
Президент Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Сената США, поблагодарил США за поддержку во время российского вторжения, обсудил ситуацию на поле боя и оборонную помощь, а также наградил Чака Шумера и Митча Макконнелла орденом "За заслуги".
Президент Украины Владимир Зеленский в Вашингтоне встретился с двухпартийной делегацией Сената США в составе лидера Демократической партии в Сенате Чака Шумера и лидера Республиканской партии в Сенате Митча Макконнелла, а также сенаторов от обеих партий, передает УНН со ссылкой на ОП.
Глава государства поблагодарил Президента США, обе палаты Конгресса, обе партии и весь американский народ за неизменную поддержку Украины во время полномасштабного российского вторжения. Он также отметил двустороннее соглашение по безопасности между Украиной и США, подписанное с Джозефом Байденом месяц назад.
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Кроме того, Зеленский рассказал об усилении ракетного террора россии против украинских городов и объектов критической инфраструктуры и о том, что сегодня в больнице умер мальчик, который на момент удара российских оккупантов по "Охматдету" находился в реанимации.
Во время встречи обсудили ситуацию на поле боя и оборонную поддержку со стороны США.
Президент Украины наградил Чака Шумера и Митча Макконнелла орденами "За заслуги" І степени.
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