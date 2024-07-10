Зеленский провел первую встречу с новым премьером Британии: говорили о применении Storm Shadow по военным объектам на территории рф
Киев • УНН
Зеленский и Стармер обсудили использование ракет Storm Shadow против российских военных целей и дальнейшую поддержку Украины со стороны Великобритании.
Президент Украины Владимир Зеленский провел первую встречу с премьером Великобритании Киром Стармером. Говорили об использовании ракет Storm Shadow по военным объектам на территории рф, передает УНН.
"Спасибо за все военные и финансовые пакеты для нашего государства. Утром я прочитал о разрешении на использование ракет Storm Shadow по военным объектам на территории рф. И сегодня мы имели возможность обсудить практическую реализацию этого решения", - написал Зеленский о встрече со Стармером в Telegram.
Кроме того, Глава государства поблагодарил "за неизменную поддержку Украины и наших людей".
Белый дом подтвердил встречи Байдена со Стармером и Зеленским на саммите НАТО8 июля 2024, 19:43 • 49790 просмотров