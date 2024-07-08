Президент США Джо Байден на полях саммита НАТО в Вашингтоне проведет встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Об этом сообщил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает УНН.

Детали

"В среду президент проведет в Белом доме первую двустороннюю встречу с новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером", - отметил Кирби.

По словам Кирби, 11 июля Байден проведет "мероприятие с участием президента Зеленского и около двух десятков союзников и партнеров, которые заключили двусторонние соглашения в сфере безопасности с Украиной".

Контекст

С 9 по 11 июля в Вашингтоне состоится саммит НАТО в честь 75-летия со дня подписания Североатлантического договора в 1949 году.

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