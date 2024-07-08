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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Двое раненых во время атаки рф на Киев умерли в больнице - мэр

Двое раненых во время атаки рф на Киев умерли в больнице - мэр

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В Украине снова распространяется воздушная тревога: сообщают об угрозе баллистики

В Украине снова распространяется воздушная тревога: сообщают об угрозе баллистики

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Иностранные поставщики в начале полномасштабной войны создали дефицит электроники и бытовой техники в Украине
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Сомнительные политические баллы: как одна партия пытается лишить голоса жителей Броваров

5 июля 2024, 10:59  •  280952 просмотра
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В НАБУ хотят отменить "правки Лозового"

5 июля 2024, 09:45  •  283002 просмотра
В каких странах лучше покупать недвижимость. Эксперт рассказала, на что стоит обращать внимание во время такого инвестирования

В каких странах лучше покупать недвижимость. Эксперт рассказала, на что стоит обращать внимание во время такого инвестирования
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5 июля 2024, 06:30  •  276203 просмотра
НАБУ хочет обыскивать нардепов без разрешения Генпрокурора

НАБУ хочет обыскивать нардепов без разрешения Генпрокурора

4 июля 2024, 11:59  •  303826 просмотра
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8 июля: Всемирный день борьбы с пищевой аллергией, Международный день разоблачения

8 июля: Всемирный день борьбы с пищевой аллергией, Международный день разоблачения

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Джон Сина объявил об уходе из WWE после WrestleMania 2025

Джон Сина объявил об уходе из WWE после WrestleMania 2025

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7 июля 2024, 03:03  •  119592 просмотра
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6 июля 2024, 03:19  •  124751 просмотра
Любителям фантастики, детективов, комедий и приключений: что посмотреть в выходные

Любителям фантастики, детективов, комедий и приключений: что посмотреть в выходные

5 июля 2024, 17:54  •  117558 просмотра
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По основным пострадавшим объектам в столице россияне нанесли удары ракетами типа Х-101 - Рувин
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По основным пострадавшим объектам в столице россияне нанесли удары ракетами типа Х-101 - Рувин

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Принципы переименования нельзя менять в ручном режиме - депутат Броварского горсовета о возможном изменении названия города
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Принципы переименования нельзя менять в ручном режиме - депутат Броварского горсовета о возможном изменении названия города

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Эмоциональность и раздражительность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 – 14 июля
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На что сейчас стоит обращать внимание во время оформления кредита в банке – советы эксперта
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На что сейчас стоит обращать внимание во время оформления кредита в банке – советы эксперта

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"Женщина не способна залезть в кабину": как в Киевском метрополитене отреагировали на сексистский скандал
5 июля 2024, 14:25  •  142326 просмотра

"Женщина не способна залезть в кабину": как в Киевском метрополитене отреагировали на сексистский скандал

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Политолог оценил вероятность продолжения новым премьером Британии активной поддержки Украины
5 июля 2024, 13:30  •  129644 просмотра

Политолог оценил вероятность продолжения новым премьером Британии активной поддержки Украины

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Иностранные поставщики в начале полномасштабной войны создали дефицит электроники и бытовой техники в Украине
5 июля 2024, 13:28  •  313550 просмотра

Иностранные поставщики в начале полномасштабной войны создали дефицит электроники и бытовой техники в Украине

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Без участия общины такие решения не должны приниматься - Ассоциация городов Украины о желании некоторых нардепов переименовать Бровары
5 июля 2024, 12:03  •  105523 просмотра

Без участия общины такие решения не должны приниматься - Ассоциация городов Украины о желании некоторых нардепов переименовать Бровары

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Проблем с экспортом зерна в этом году не будет, если ВСУ обеспечат безопасность в Черном море - эксперт
5 июля 2024, 08:55  •  100671 просмотра

Проблем с экспортом зерна в этом году не будет, если ВСУ обеспечат безопасность в Черном море - эксперт

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Санкции и уголовная ответственность. Юрист рассказал, что грозит украинским компаниям, сотрудничающим с рф
5 июля 2024, 08:25  •  85953 просмотра

Санкции и уголовная ответственность. Юрист рассказал, что грозит украинским компаниям, сотрудничающим с рф

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В Украине снова распространяется воздушная тревога: сообщают об угрозе баллистики

В Украине снова распространяется воздушная тревога: сообщают об угрозе баллистики

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Двое раненых во время атаки рф на Киев умерли в больнице - мэр

Двое раненых во время атаки рф на Киев умерли в больнице - мэр

  •  72840 просмотра
Ракетный удар рф по Киеву: известно уже о 10 погибших, 35 пострадавших

Ракетный удар рф по Киеву: известно уже о 10 погибших, 35 пострадавших

  •  100276 просмотра
российская атака на "Охматдет": 5 детей вывезли на перегоспитализацию

российская атака на "Охматдет": 5 детей вывезли на перегоспитализацию

  •  70871 просмотра
Утренняя атака рф на Киев: в Шевченковском районе столицы ищут людей под завалами жилого дома

Утренняя атака рф на Киев: в Шевченковском районе столицы ищут людей под завалами жилого дома

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Иностранные поставщики в начале полномасштабной войны создали дефицит электроники и бытовой техники в Украине

Иностранные поставщики в начале полномасштабной войны создали дефицит электроники и бытовой техники в Украине
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5 июля 2024, 13:28  •  313550 просмотра
Сомнительные политические баллы: как одна партия пытается лишить голоса жителей Броваров

Сомнительные политические баллы: как одна партия пытается лишить голоса жителей Броваров

5 июля 2024, 10:59  •  280952 просмотра
В НАБУ хотят отменить "правки Лозового"

В НАБУ хотят отменить "правки Лозового"

5 июля 2024, 09:45  •  283002 просмотра
В каких странах лучше покупать недвижимость. Эксперт рассказала, на что стоит обращать внимание во время такого инвестирования

В каких странах лучше покупать недвижимость. Эксперт рассказала, на что стоит обращать внимание во время такого инвестирования
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5 июля 2024, 06:30  •  276203 просмотра
НАБУ хочет обыскивать нардепов без разрешения Генпрокурора

НАБУ хочет обыскивать нардепов без разрешения Генпрокурора

4 июля 2024, 11:59  •  303826 просмотра
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