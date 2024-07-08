Южная Корея вынесет на обсуждение с лидерами НАТО "явную угрозу" от КНДР
Киев • УНН
Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль планирует обсудить на предстоящем саммите НАТО "явную угрозу", которую представляет для Европы углубление военных связей Северной Кореи с Россией.
Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль заявил, что обсудит с лидерами НАТО "явную угрозу", которую Северная Корея представляет для Европы. В этом обсуждении будут рассматриваться, фактор углубления военных связи КНДР с россией.
Пишет УНН со ссылкой на Reuters.
В Южной Корее намерены обсудить в НАТО "явную угрозу" Европе со стороны Пхеньяна.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в комментарии Reuters заявил следующее:
Военное сотрудничество между Россией и Северной Кореей представляет собой явную угрозу и серьезный вызов миру и безопасности на Корейском полуострове и в Европе
Ответ главы Южной Кореи обнародован накануне визита в Вашингтон на саммит НАТО, - Юн стал первым южнокорейским лидером, присутствовавшим на саммите НАТО в 2022 году; президент Южной Кореи будет на мероприятии в Вашингтоне в этот раз.
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