Южная Корея вынесет на обсуждение с лидерами НАТО "явную угрозу" от КНДР

Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль заявил, что обсудит с лидерами НАТО "явную угрозу", которую Северная Корея представляет для Европы. В этом обсуждении будут рассматриваться, фактор углубления военных связи КНДР с россией.

Пишет УНН со ссылкой на Reuters.

В Южной Корее намерены обсудить в НАТО "явную угрозу" Европе со стороны Пхеньяна.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в комментарии Reuters заявил следующее:

Военное сотрудничество между Россией и Северной Кореей представляет собой явную угрозу и серьезный вызов миру и безопасности на Корейском полуострове и в Европе - сказал Юн агентству Reuters.

Ответ главы Южной Кореи обнародован накануне визита в Вашингтон на саммит НАТО, - Юн стал первым южнокорейским лидером, присутствовавшим на саммите НАТО в 2022 году; президент Южной Кореи будет на мероприятии в Вашингтоне в этот раз.

Зеленский озвучил ожидания от саммита НАТО