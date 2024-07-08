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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Южная Корея вынесет на обсуждение с лидерами НАТО "явную угрозу" от КНДР

Южная Корея вынесет на обсуждение с лидерами НАТО "явную угрозу" от КНДР

Киев  •  УНН

8 июля 2024, 16:40  •  1528 просмотра

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Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль планирует обсудить на предстоящем саммите НАТО "явную угрозу", которую представляет для Европы углубление военных связей Северной Кореи с Россией.

Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль заявил, что обсудит с лидерами НАТО "явную угрозу", которую Северная Корея представляет для Европы. В этом обсуждении будут рассматриваться, фактор углубления военных связи КНДР с россией.

Пишет УНН со ссылкой на Reuters.

В Южной Корее намерены обсудить в НАТО "явную угрозу" Европе со стороны Пхеньяна.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в комментарии Reuters заявил следующее:

Военное сотрудничество между Россией и Северной Кореей представляет собой явную угрозу и серьезный вызов миру и безопасности на Корейском полуострове и в Европе

- сказал Юн агентству Reuters.

Ответ главы Южной Кореи обнародован накануне визита в Вашингтон на саммит НАТО, - Юн стал первым южнокорейским лидером, присутствовавшим на саммите НАТО в 2022 году; президент Южной Кореи будет на мероприятии в Вашингтоне в этот раз.

Зеленский озвучил ожидания от саммита НАТО8 июля 2024, 14:55 • 28943 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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