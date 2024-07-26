Камала Харрис, вероятный кандидат в президенты США от Демократической партии, на переговорах с Беньямином Нетаньяху, которые она охарактеризовала как откровенные, нажала на израильского лидера по поводу "ужасной" гуманитарной ситуации в секторе Газа. Об этом пишет The Guardian, передает УНН.

Детали

Вице-президент США сказала после встречи: "То, что произошло в Газе в течение последних девяти месяцев, является разрушительным. Изображение мертвых детей и отчаянно голодных людей, бегущих в поисках безопасности, иногда перемещенных во второй, третий или четвертый раз".

Она признала, что "Израиль имеет право на самооборону", и осудила ХАМАС как жестокую террористическую организацию, спровоцировавшую войну и совершившую "ужасные акты сексуального насилия", но дала понять, что то, как Израиль защищает себя, имеет значение, добавив впоследствии:

"Мы не можем отвести взгляд перед лицом этих трагедий (в Газе -ред.). Мы не можем позволить себе оцепенеть от страданий, и я не буду молчать".

Она призвала к созданию палестинского государства и к тому, чтобы Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня и освобождении заложников. "Как я только что сказала премьер-министру Нетаньяху, пришло время заключить это соглашение", - сказала она.

Дополнение

Как пишет The Guardian, Нетаньяху также планирует встретиться с Трампом в пятницу в его резиденции. Между двумя мужчинами сложились напряженные отношения после того, как Нетаньяху поздравил Байдена с победой на выборах 2020 года, которые, как утверждает Трамп, были бездоказательно подтасованы.

Байден заявил, что продолжит добиваться завершения операции Израиля в Газе