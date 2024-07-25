Президент США Джо Байден заявил, что намерен продолжать требовать завершения операции Израиля в секторе Газа. Об этом он заявил в речи 25 июля, передает УНН.

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«Я собираюсь продолжать работать над тем, чтобы прекратить войну в Газе, вернуть домой всех удерживаемых движением ХАМАС заложников, обеспечить мир и безопасность на Ближнем Востоке и положить конец этой войне. Мы также работаем круглосуточно, чтобы вернуть домой американцев, несправедливо задержанных по всему миру», - сказал Байден, обращаясь к согражданам из Овального кабинета по случаю своего отказа от борьбы за переизбрание.