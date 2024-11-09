Камала Харрис может стать судьей Верховного суда США - СМИ

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Судья Соня Сотомайор может уйти в отставку, что позволит Байдену номинировать Харрис на её место. Демократы имеют большинство в Сенате до января, что даёт возможность утвердить кандидатуру.

Адвокат Бакари Селлерс, который был членом Палаты представителей Южной Каролины от Демократической партии в течение восьми лет, сказал, что 70-летняя либеральная судья Соня Сотомайор может уйти в отставку из Верховного суда, что позволит президенту Джо Байдену номинировать Харрис, передает УНН со ссылкой на Newsweek.

Детали

Харрис была окружным прокурором Сан-Франциско и генеральным прокурором Калифорнии до того, как ее избрали сенатором, а затем вице-президентом. Хотя избрание адвоката без судебного опыта в суд является необычным, это не беспрецедентно.

Президент Барак Обама номинировал Елену Каган на должность судьи Верховного суда, хотя она никогда не была судьей. Главный судья Джон Робертс два года проработал в апелляционном суде Вашингтона, округ Колумбия, до того, как его номинировали.

Если рассматривать четырех независимых членов, поддерживающих партии, то демократы в настоящее время имеют большинство в 51-49 в Сенате, который голосует простым большинством по кандидатурам президента в Верховный суд.

Республиканцы только что получили большинство в Сенате на выборах 5 ноября, но новые сенаторы не займут свои места до января, что дает Байдену небольшой промежуток времени для выдвижения кандидатуры судьи Верховного суда, если Сотомайор согласится уйти в отставку.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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