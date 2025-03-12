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как в россии отреагировали на возможное прекращение огня - анализ ISW

Киев • УНН

 • 118553 просмотра

США и Украина договорились о 30-дневном прекращении огня, но российские ультранационалисты отвергли предложение. Государственные СМИ рф пытаются показать умеренную реакцию для внутренней аудитории.

как в россии отреагировали на возможное прекращение огня - анализ ISW

российские ультранационалисты не восприняли предложение о возможном прекращении огня в Украине, однако государственные российские СМИ "пытаются показать реакцию рф, как умеренную для внутренней аудитории". Об этом информирует УНН со ссылкой на аналитический обзор Института изучения войны (ISW).

Детали

Аналитики Института изучения войны указывают на то, что Соединенные Штаты Америки и Украина во время встречи в Джидде (Саудовская Аравия) 11 марта договорились о 30-дневном прекращении огня в Украине при условии согласия россии, а США, как сообщается, возобновили обмен разведданными и военную помощь.

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф11.03.25, 19:08 • 141058 просмотров

Отмечается, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перемирие будет включать прекращение боевых действий по всей линии фронта, мораторий на ракетные удары большой дальности и удары беспилотников, а также прекращение операций в Черном море и начнется, как только россия согласится на предложение США.

Государственный секретарь США Марко Рубио во время пресс-конференции 11 марта ответил на вопрос о крайнем сроке для ответа россии, охарактеризовав его "как можно более быстрым".

Рубио о предложении о прекращении огня: это еще нужно донести до российской стороны11.03.25, 19:53 • 21005 просмотров

В то же время, как пишут исследователи, российские ультранационалисты и должностные лица выразили неприятие предложения о прекращении огня. По словам российских блогеров, в том числе приближенных к кремлю, Соединенные Штаты и Украина якобы "откажутся" от мира "при первой же возможности", а война в Украине является "экзистенциальной для россии". Также эти блогеры заявляли, что принятие перемирия было бы "чистым предательством и саботажем".

По данным Института изучения войны, депутат Государственной думы россии и бывший командующий 58-й общевойсковой армией рф генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что россия не должна соглашаться на "неприемлемое" предложение о 30-дневном прекращении огня, поскольку это позволит Украине перевооружиться и перегруппироваться.

На момент этой публикации кремль официально не отреагировал на предложение о прекращении огня, а российские государственные СМИ пытаются представить предварительные официальные заявления россии о двусторонних американо-российских переговорах как ответ на предложение о прекращении огня

- сообщает ISW.

Кроме того, в отчете указывается, что после обнародования предложения о прекращении огня российские государственные СМИ распространили заявление пресс-секретаря Министерства иностранных дел Марии Захаровой, сделанное ранее днем 11 марта, о том, что россия "не исключает" контактов с Соединенными Штатами в течение следующих нескольких дней.

Член Комитета по безопасности Государственной Думы россии Михаил Шеремет заявил перед обнародованием совместного заявления, что россия заинтересована в урегулировании в Украине, но не позволит себя обмануть, а российские государственные СМИ лишь усилили заявление Шеремета после предложения о прекращении огня.

российские государственные СМИ, вероятно, пытаются показать реакцию россии как умеренную для внутренней аудитории, пока официальные лица кремля не сделают публичных заявлений и не создадут основу для более широкого освещения этого предложения в российских средствах массовой информации

- сообщает Институт изучения войны.

Ключевые выводы ISW за 11 марта:

  • Соединенные Штаты и Украина договорились 11 марта о немедленном 30-дневном прекращении огня в Украине при условии согласия россии, а США, как сообщается, возобновили обмен разведданными и военную помощь.
    • Союзники и партнеры Украины из Европы, Азии и Океании продолжают прилагать усилия для укрепления украинской армии и предоставления Украине гарантий безопасности – наиболее эффективного сдерживающего фактора против потенциальной российской агрессии против Украины после возможного будущего мирного соглашения.
      • российские войска продолжают осуществлять подтвержденные продвижения в Курской области и, вероятно, начали наступление на Суджу.
        • В ночь с 10 на 11 марта украинские войска провели масштабную серию ударов с беспилотников по россии, в основном нацеленных на московскую область.
          • Украинские войска продвинулись возле Торецка и Покровска, а российские войска – возле Северска, Работино и в Курской области.
            • кремль продолжает расширять социальные льготы для российских солдат, воевавших в Украине, включая солдат, воевавших на стороне ополченцев так называемых "ДНР" и "ЛНР" с 2014 года.

              Напомним

              министерство обороны россии заявило, что ночью 11 марта страну якобы атаковали сотни украинских дронов, и что 337 из них якобы удалось сбить.

              11 марта Джидди состоялась встреча делегаций Украины и США по установлению мира. Стороны говорили о 30-дневном прекращении огня, возобновлении разведывательной поддержки и начале мирных переговоров.

              Евросоюз поддержал совместное заявление Украины и США по миру после переговоров в Саудовской Аравии. Теперь россия должна продемонстрировать готовность к миру, заявили в ЕС.

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              Вита Зеленецкая

              Вита Зеленецкая

              ВойнаполитикаНовости Мира
              Марко Рубио
              Институт изучения войны
              Владимир Зеленский
              Соединенные Штаты
              Украина
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