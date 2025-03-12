як у росії відреагували на можливе припинення вогню - аналіз ISW

російські ультранаціоналісти не сприйняли пропозицію про можливе припинення вогню в Україні, проте державні російські ЗМІ "намагаються показати реакцію рф, як помірковану для внутрішньої аудиторії". Про це інформує УНН із посиланням на аналітичний огляд Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики Інституту вивчення війни вказують на те, що Сполучені Штати Америки та Україна під час зустрічі в Джидді (Саудівська Аравія) 11 березня домовилися про 30-денне припинення вогню в Україні за умови згоди росії, а США, як повідомляється, відновили обмін розвідданими та військову допомогу.

Україна готова прийняти пропозицію США щодо 30-денного режиму припинення вогню за умови одночасного виконання рф

Зазначається, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що перемир'я включатиме припинення бойових дій по всій лінії фронту, мораторій на ракетні удари великої дальності та удари безпілотників, а також припинення операцій у Чорному морі і почнеться, як тільки росія погодиться на пропозицію США.

Державний секретар США Марко Рубіо під час пресконференції 11 березня відповів на запитання про крайній термін для відповіді росії, охарактеризувавши його "якомога швидшим".

Рубіо про пропозицію припинення вогню: це ще треба донести до російської сторони

Водночас, як пишуть дослідники, російські ультранаціоналісти і посадові особи висловили несприйняття пропозиції про припинення вогню. За словами російських блогерів, у тому числі наближених до кремля, Сполучені Штати і Україна нібито "відмовляться" від миру "за першої ж нагоди", а війна в Україні є "екзистенціальною для росії". Також ці блогери заявляли, що прийняття перемир'я було б "чистою зрадою і саботажем".

За даними Інституту вивченя війни, депутат Державної думи росії і колишній командувач 58-ї загальновійськової армії рф генерал-лейтенант Віктор Соболєв заявив, що росія не повинна погоджуватися на "неприйнятну" пропозицію про 30-денне припинення вогню, оскільки це дозволить Україні переозброїтися і перегрупуватися.

На момент цієї публікації кремль офіційно не відреагував на пропозицію про припинення вогню, а російські державні ЗМІ намагаються представити попередні офіційні заяви росії про двосторонні американо-російські переговори як відповідь на пропозицію про припинення вогню - звітує ISW.

Крім того, у звіті вказується, що після оприлюднення пропозиції про припинення вогню російські державні ЗМІ поширили заяву речниці Міністерства закордонних справ Марії Захарової, зроблену раніше вдень 11 березня, про те, що росія "не виключає" контактів зі Сполученими Штатами протягом наступних кількох днів.

Член Комітету з безпеки Державної Думи росії Михайло Шеремет заявив перед оприлюдненням спільної заяви, що росія зацікавлена у врегулюванні в Україні, але не дозволить себе обдурити, а російські державні ЗМІ лише посилили заяву Шеремета після пропозиції про припинення вогню.

російські державні ЗМІ, ймовірно, намагаються показати реакцію росії як помірковану для внутрішньої аудиторії, доки офіційні особи кремля не зроблять публічних заяв і не створять підґрунтя для ширшого висвітлення цієї пропозиції в російських засобах масової інформації - повідомляє Інститут вивчення війни.

Ключові висновки ISW за 11 березня:

Сполучені Штати і Україна домовилися 11 березня про негайне 30-денне припинення вогню в Україні за умови згоди росії, а США, як повідомляється, відновили обмін розвідданими і військову допомогу.

Союзники і партнери України з Європи, Азії та Океанії продовжують докладати зусиль для зміцнення української армії і надання Україні гарантій безпеки – найефективнішого стримуючого фактору проти потенційної російської агресії проти України після можливої майбутньої мирної угоди.

російські війська продовжують здійснювати підтверджені просування в Курській області і, ймовірно, розпочали наступ на Суджу.

У ніч з 10 на 11 березня українські війська провели масштабну серію ударів з безпілотників по росії, в основному націлених на московську область.

Українські війська просунулися біля Торецька і Покровська, а російські війська – біля Сіверська, Роботиного та в Курській області.

кремль продовжує розширювати соціальні пільги для російських солдатів, які воювали в Україні, включаючи солдатів, які воювали на боці ополченців так званих "ДНР" і "ЛНР" з 2014 року.

Нагадаємо

міністерство оборони росії заявило, що вночі 11 березня країну нібито атакували сотні українських дронів, і що 337 із них нібито вдалося збити.

11 березня Джидді відбулась зустріч делегацій України та США щодо встановлення миру. Сторони говорили про 30-денне припинення вогню, відновлення розвідувальної підтримки та початок мирних переговорів.

Євросоюз підтримав спільну заяву України та США щодо миру після переговорів у Саудівській Аравії. Тепер Росія має продемонструвати готовність до миру, заявили в ЄС.

В Офісі Президента анонсували обговорення деталей припинення вогню вже наступного тижня