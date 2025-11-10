ukenru
10:02 • 6460 просмотра
"Зонты - обязательно": циклон Niksala принесет в Украину дожди и похолоданиеPhoto
Эксклюзив
09:50 • 14721 просмотра
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
Эксклюзив
09:28 • 13538 просмотра
На Прикарпатье несовершеннолетний водитель сбил пешехода насмерть
08:17 • 18623 просмотра
Правоохранители проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетикиPhoto
10 ноября, 04:17 • 23666 просмотра
В шаге от отмены самого длинного шатдауна: Сенат США поддержал законопроект о финансировании правительства
10 ноября, 00:30 • 24613 просмотра
Зеленский: Путин может напасть на ЕС до завершения войны в Украине
9 ноября, 12:22 • 50787 просмотра
Туман накроет большинство регионов Украины 10 ноября: видимость снизится до 200 метров
9 ноября, 10:18 • 83751 просмотра
Энергетики постепенно стабилизируют работу системы после последней массированной атаки рф, но им нужно время - Минэнерго
Эксклюзив
9 ноября, 08:34 • 76565 просмотра
Неделя завершения, осознания и тихой опоры: астропрогноз на 10-16 ноября
Эксклюзив
9 ноября, 08:00 • 115176 просмотра
Зима 2025–2026: какие цвета будут в моде в этом сезонеPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Восстановление разрушенных ТЭС: сроки зависят от масштабов повреждений и доступности оборудования - Минэнерго10 ноября, 01:02 • 20076 просмотра
Илон Маск прогнозирует исчезновение традиционных денег и измерение стоимости в энергии10 ноября, 01:35 • 15062 просмотра
Украина планирует заказать 27 систем Patriot у США для усиления ПВО - Зеленский10 ноября, 02:04 • 17905 просмотра
Хмельницкая и Ровенская АЭС снизили производство электроэнергии после ночного удара РФ - МАГАТЭ10 ноября, 02:37 • 11758 просмотра
Спасатели показали последствия атаки РФ на Сумщину 9 ноябряVideo10 ноября, 03:09 • 19423 просмотра
публикации
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
Эксклюзив
09:50 • 14694 просмотра
Зима 2025–2026: какие цвета будут в моде в этом сезонеPhoto
Эксклюзив
9 ноября, 08:00 • 115163 просмотра
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
Эксклюзив
8 ноября, 08:00 • 165303 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
7 ноября, 15:32 • 186813 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
7 ноября, 14:58 • 136027 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Елена Ивановская
Николя Саркози
Елена Соседка
Актуальные места
Украина
Великобритания
Соединённые Штаты
Китай
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Большинство украинцев не верят в акции и не будут покупать на Черную пятницу: что выберет остальная часть10:51 • 752 просмотра
Одни из самых "крутых" киноавтомобилей Голливуда выставляют на аукционPhoto8 ноября, 14:30 • 40268 просмотра
Экс-жена магната недвижимости Майкла Фукса просит суд Британии отправить бизнесмена в тюрьмуPhoto7 ноября, 17:09 • 88849 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo7 ноября, 17:00 • 156852 просмотра
"Вайб-кодинг" стало словом 2025 года по версии Collins: что оно означает7 ноября, 11:01 • 92291 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Хранитель
Золото
Tesla Cybertruck

Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка

Киев • УНН

 • 14765 просмотра

Елена Ивановская, Уполномоченный по защите государственного языка, рассказала о механизмах защиты украинского языка, количестве обращений граждан и ответственности за нарушение языкового законодательства.

Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка

Вопрос защиты украинского языка всегда оставался болезненным и в то же время жизненно важным для нашего государства. Особенно остро он встал после начала полномасштабного вторжения Российской Федерации. Захватчики сразу показали свою истинную цель — не только разрушить города, но и стереть украинский язык там, где только появляются. Мариуполь еще держал оборону, а российские коммунальщики уже заменяли дорожные указатели, демонстрируя свое упорство. Поэтому сегодня вопрос защиты украинского языка на свободных территориях — это уже не вопрос культуры, а вопрос национального выживания.

Как государство реально защищает украинский язык? Есть ли механизмы, превращающие закон в действенный инструмент? Могут ли наказать за отказ обслуживать на украинском? Как реагирует на это общество? И стоит ли бояться "языковых патрулей"? Об этом корреспондент УНН пообщался с Уполномоченной по защите государственного языка Еленой Ивановской.

В Киеве 40% учителей на переменах общаются не на украинском – Офис языкового омбудсмена08.11.25, 22:00 • 7628 просмотров

– Как Секретариат Уполномоченного реагирует на обращения граждан относительно нарушения их языковых прав? Сколько таких обращений поступает ежемесячно?

Языковые обращения граждан — это своеобразный барометр языковой жизни страны. В октябре 2025 года в Секретариат Уполномоченного поступило 272 обращения, в сентябре — 294. С начала года мы зарегистрировали уже 2499 жалоб относительно нарушения Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Это стабильно высокий показатель, который свидетельствует о главном: украинцы не безразличны к языку, они стремятся жить в пространстве, где украинский звучит естественно и достойно.

Каждое обращение мы рассматриваем внимательно. Выясняем обстоятельства, направляем запросы в учреждения или предприятия, где произошло нарушение. Если факт подтверждается — представитель Уполномоченного осуществляет государственный контроль. Мы требуем устранить нарушение, предоставляем разъяснения или составляем протокол об административной ответственности.

Но суть нашей работы не в наказаниях, а в воспитании правовой культуры. Мы хотим, чтобы люди понимали: общение на государственном языке — это не формальность, а признак уважения к закону и к себе. Мы работаем также в коммуникационном поле. На странице Уполномоченного в Facebook регулярно появляются примеры, когда благодаря неравнодушию граждан удается изменить ситуацию. Например, после нашего вмешательства киевская кофейня создала полноценную украиноязычную версию сайта, а частная клиника в Харькове вернула практику обслуживания пациентов на украинском.

Такие истории убеждают: закон задает рамку, но настоящие изменения творят люди — те, кто не молчит и отстаивает свое право слышать украинский в образовании, медицине, сервисе, рекламе. Приятно видеть, что растет не только количество обращений, но и их качество: граждане все лучше знают закон, ссылаются на конкретные статьи, ориентируются в механизмах защиты.

Требования Путина относительно русского языка и церкви в Украине неприемлемы - языковой омбудсмен18.08.25, 04:19 • 5464 просмотра

– Какая ответственность предусмотрена для заведений, которые отказываются обслуживать на украинском?

Закон четко определяет: каждый гражданин имеет право получить информацию и услуги на украинском. Это — часть нашего гражданского достоинства. Если заведение обслуживает на другом языке без согласия клиента — это нарушение.

Ответственность предусмотрена статьей 188-52 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Так, недавно в Харькове водителя такси оштрафовали на 5100 гривен за отказ обслуживать пассажирку на украинском. Компания отреагировала немедленно — водителя заблокировали, а всем работникам напомнили об обязательности государственного языка в общении с клиентами.

Но наша цель — не штрафы. Мы стремимся изменить привычку, привитую десятилетиями доминирования чужого языка. Сегодня украинское общество все меньше толерантно к остаткам колониальной языковой инерции. Люди хотят перемен — и мы должны дать им действенные инструменты.

Лучший результат дает разъяснительная работа. Когда заведение само обновляет стандарты, внедряет украиноязычный сервис, проводит инструктаж для персонала — это настоящая победа. Мы поддерживаем такие инициативы, ведь украинский язык — не бремя, а ресурс доверия и конкурентное преимущество.

В условиях войны, когда враг продолжает политику "денацификации", направленную на уничтожение украинской идентичности, языковое законодательство нуждается в усилении, а институт Уполномоченного — в кадровом укреплении. Мы должны гарантировать каждому гражданину право получать информацию и услуги на государственном языке.

Иллюстративное изображение / Фото: bbc.com
Иллюстративное изображение / Фото: bbc.com

Языковые привычки формируются с детства. Но именно образовательные учреждения, от детского сада до университета, должны воспитывать языковую устойчивость. К сожалению, по последним опросам, проведенным совместно с ГСЯО, в киевских школах зафиксировано снижение уровня общения на украинском на 10%.

Осенью возросло и количество жалоб в сфере образования — и мы оперативно реагируем на каждый случай. Мы также активно сотрудничаем с органами местного самоуправления. Направляем рекомендации, разъяснения, поддерживаем языковые инициативы. Например, Днепровскому городскому совету мы посоветовали ввести мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта — и совет принял соответствующее решение. Это был важный шаг. Русская песня сегодня для большинства украинцев является триггером, и мы должны защищать свое информационное пространство.

Ответственность есть, но наиболее эффективна она тогда, когда переходит в языковое правосознание и взаимное уважение. Именно к этому мы стремимся.

Омбудсмен требует исключить язык страны-оккупанта из перечня защищенных в Украине12.08.25, 04:48 • 4597 просмотров

– Есть ли механизмы обеспечения языковых прав людей с инвалидностью, в частности пользователей жестового языка?

Да, и это очень важное направление. Украинский жестовый язык — не вспомогательное средство, а полноценный язык сообщества глухих Украины. Закон это четко признает. Статья 23 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" гарантирует его поддержку, развитие и подготовку переводчиков.

К сожалению, в реальной жизни ситуация еще далека от идеальной: не все телеканалы имеют сурдоперевод, не в каждом учреждении есть переводчик. Это означает, что часть граждан до сих пор не имеет равного доступа к информации и услугам.

Впрочем, имеем и положительную динамику: в Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект об украинском жестовом языке, который детализирует механизмы его интеграции в образование, культуру и административную сферу. Его принятие станет важным шагом к действительно инклюзивной языковой политике, в которой каждый может свободно пользоваться языком, быть услышанным и участвовать в жизни сообщества.

– В медиа часто упоминают "языковые патрули". Существует ли что-то подобное в Украине? И что является реальной альтернативой такой практике?

Это выражение появилось еще в 2019 году — его запустила российская пропаганда, пытаясь запугать украинцев "карательными языковыми формированиями". Это типичный прием дезинформации — подать защиту языка как притеснение.

Сама фраза "языковой патруль" звучит угрожающе, по-советски. Сравним: "языковой патруль" и "языковой инспектор". Первый — как карательный отряд, второй — как специалист, который помогает. Но даже "языковых инспекторов" закон не предусматривает. Никаких "патрулей" в Украине нет.

Контроль за соблюдением языкового законодательства осуществляет только институт Уполномоченного — в рамках закона, через официальных представителей в регионах. Это цивилизованная модель, основанная на диалоге, просвещении и взаимной ответственности.

Мы сотрудничаем с властью, бизнесом, общинами, педагогами, чтобы украинский звучал естественно и уверенно. Пример — история из Харькова, когда таксист отказался обслуживать пассажирку на украинском. Реакция была правовая, быстрая и справедливая.

Альтернатива "языковым патрулям" — сознательное гражданское общество и действенный государственный институт. Украинский язык не нуждается в охранниках — ему нужны партнеры. И лучший "языковой патруль" — это каждый из нас, кто выбирает украинский каждый день.

Языковой омбудсмен: исполнение песен на русском языке требует четкого законодательного урегулирования30.07.25, 01:20 • 7141 просмотр

Павел Зинченко

ОбществоПолитикапубликации
Елена Ивановская