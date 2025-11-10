Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка

Вопрос защиты украинского языка всегда оставался болезненным и в то же время жизненно важным для нашего государства. Особенно остро он встал после начала полномасштабного вторжения Российской Федерации. Захватчики сразу показали свою истинную цель — не только разрушить города, но и стереть украинский язык там, где только появляются. Мариуполь еще держал оборону, а российские коммунальщики уже заменяли дорожные указатели, демонстрируя свое упорство. Поэтому сегодня вопрос защиты украинского языка на свободных территориях — это уже не вопрос культуры, а вопрос национального выживания.

Как государство реально защищает украинский язык? Есть ли механизмы, превращающие закон в действенный инструмент? Могут ли наказать за отказ обслуживать на украинском? Как реагирует на это общество? И стоит ли бояться "языковых патрулей"? Об этом корреспондент УНН пообщался с Уполномоченной по защите государственного языка Еленой Ивановской.

– Как Секретариат Уполномоченного реагирует на обращения граждан относительно нарушения их языковых прав? Сколько таких обращений поступает ежемесячно?

Языковые обращения граждан — это своеобразный барометр языковой жизни страны. В октябре 2025 года в Секретариат Уполномоченного поступило 272 обращения, в сентябре — 294. С начала года мы зарегистрировали уже 2499 жалоб относительно нарушения Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Это стабильно высокий показатель, который свидетельствует о главном: украинцы не безразличны к языку, они стремятся жить в пространстве, где украинский звучит естественно и достойно.

Каждое обращение мы рассматриваем внимательно. Выясняем обстоятельства, направляем запросы в учреждения или предприятия, где произошло нарушение. Если факт подтверждается — представитель Уполномоченного осуществляет государственный контроль. Мы требуем устранить нарушение, предоставляем разъяснения или составляем протокол об административной ответственности.

Но суть нашей работы не в наказаниях, а в воспитании правовой культуры. Мы хотим, чтобы люди понимали: общение на государственном языке — это не формальность, а признак уважения к закону и к себе. Мы работаем также в коммуникационном поле. На странице Уполномоченного в Facebook регулярно появляются примеры, когда благодаря неравнодушию граждан удается изменить ситуацию. Например, после нашего вмешательства киевская кофейня создала полноценную украиноязычную версию сайта, а частная клиника в Харькове вернула практику обслуживания пациентов на украинском.

Такие истории убеждают: закон задает рамку, но настоящие изменения творят люди — те, кто не молчит и отстаивает свое право слышать украинский в образовании, медицине, сервисе, рекламе. Приятно видеть, что растет не только количество обращений, но и их качество: граждане все лучше знают закон, ссылаются на конкретные статьи, ориентируются в механизмах защиты.

– Какая ответственность предусмотрена для заведений, которые отказываются обслуживать на украинском?

Закон четко определяет: каждый гражданин имеет право получить информацию и услуги на украинском. Это — часть нашего гражданского достоинства. Если заведение обслуживает на другом языке без согласия клиента — это нарушение.

Ответственность предусмотрена статьей 188-52 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Так, недавно в Харькове водителя такси оштрафовали на 5100 гривен за отказ обслуживать пассажирку на украинском. Компания отреагировала немедленно — водителя заблокировали, а всем работникам напомнили об обязательности государственного языка в общении с клиентами.

Но наша цель — не штрафы. Мы стремимся изменить привычку, привитую десятилетиями доминирования чужого языка. Сегодня украинское общество все меньше толерантно к остаткам колониальной языковой инерции. Люди хотят перемен — и мы должны дать им действенные инструменты.

Лучший результат дает разъяснительная работа. Когда заведение само обновляет стандарты, внедряет украиноязычный сервис, проводит инструктаж для персонала — это настоящая победа. Мы поддерживаем такие инициативы, ведь украинский язык — не бремя, а ресурс доверия и конкурентное преимущество.

В условиях войны, когда враг продолжает политику "денацификации", направленную на уничтожение украинской идентичности, языковое законодательство нуждается в усилении, а институт Уполномоченного — в кадровом укреплении. Мы должны гарантировать каждому гражданину право получать информацию и услуги на государственном языке.

Языковые привычки формируются с детства. Но именно образовательные учреждения, от детского сада до университета, должны воспитывать языковую устойчивость. К сожалению, по последним опросам, проведенным совместно с ГСЯО, в киевских школах зафиксировано снижение уровня общения на украинском на 10%.

Осенью возросло и количество жалоб в сфере образования — и мы оперативно реагируем на каждый случай. Мы также активно сотрудничаем с органами местного самоуправления. Направляем рекомендации, разъяснения, поддерживаем языковые инициативы. Например, Днепровскому городскому совету мы посоветовали ввести мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта — и совет принял соответствующее решение. Это был важный шаг. Русская песня сегодня для большинства украинцев является триггером, и мы должны защищать свое информационное пространство.

Ответственность есть, но наиболее эффективна она тогда, когда переходит в языковое правосознание и взаимное уважение. Именно к этому мы стремимся.

– Есть ли механизмы обеспечения языковых прав людей с инвалидностью, в частности пользователей жестового языка?

Да, и это очень важное направление. Украинский жестовый язык — не вспомогательное средство, а полноценный язык сообщества глухих Украины. Закон это четко признает. Статья 23 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" гарантирует его поддержку, развитие и подготовку переводчиков.

К сожалению, в реальной жизни ситуация еще далека от идеальной: не все телеканалы имеют сурдоперевод, не в каждом учреждении есть переводчик. Это означает, что часть граждан до сих пор не имеет равного доступа к информации и услугам.

Впрочем, имеем и положительную динамику: в Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект об украинском жестовом языке, который детализирует механизмы его интеграции в образование, культуру и административную сферу. Его принятие станет важным шагом к действительно инклюзивной языковой политике, в которой каждый может свободно пользоваться языком, быть услышанным и участвовать в жизни сообщества.

– В медиа часто упоминают "языковые патрули". Существует ли что-то подобное в Украине? И что является реальной альтернативой такой практике?

Это выражение появилось еще в 2019 году — его запустила российская пропаганда, пытаясь запугать украинцев "карательными языковыми формированиями". Это типичный прием дезинформации — подать защиту языка как притеснение.

Сама фраза "языковой патруль" звучит угрожающе, по-советски. Сравним: "языковой патруль" и "языковой инспектор". Первый — как карательный отряд, второй — как специалист, который помогает. Но даже "языковых инспекторов" закон не предусматривает. Никаких "патрулей" в Украине нет.

Контроль за соблюдением языкового законодательства осуществляет только институт Уполномоченного — в рамках закона, через официальных представителей в регионах. Это цивилизованная модель, основанная на диалоге, просвещении и взаимной ответственности.

Мы сотрудничаем с властью, бизнесом, общинами, педагогами, чтобы украинский звучал естественно и уверенно. Пример — история из Харькова, когда таксист отказался обслуживать пассажирку на украинском. Реакция была правовая, быстрая и справедливая.

Альтернатива "языковым патрулям" — сознательное гражданское общество и действенный государственный институт. Украинский язык не нуждается в охранниках — ему нужны партнеры. И лучший "языковой патруль" — это каждый из нас, кто выбирает украинский каждый день.

