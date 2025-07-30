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Языковой омбудсмен: исполнение песен на русском языке требует четкого законодательного урегулирования

Киев • УНН

 • 106 просмотра

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская заявила, что публичное исполнение русскоязычного репертуара негативно воспринимается обществом, хотя не всегда является нарушением закона. Она подчеркнула, что закон ограничивает воспроизведение произведений российских артистов, но не язык исполнения, и призвала к законодательному урегулированию этого вопроса.

Языковой омбудсмен: исполнение песен на русском языке требует четкого законодательного урегулирования

В условиях полномасштабной войны публичное исполнение русскоязычного репертуара, даже если оно не запрещено, негативно воспринимается обществом и справедливо вызывает неприятие. Об этом заявила уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская, сообщает УНН.

Детали

Комментируя многочисленные публичные дискуссии и скандалы относительно недопустимости исполнения русскоязычных песен в общественном пространстве, она отметила, что согласно Закону Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", языком культурных мероприятий в Украине является государственный язык.

Однако Закон не исключает возможности использования других языков в исполнении художественных произведений - в частности песен - при условии, что это не противоречит другим законодательным нормам. То есть, исполнение песен на русском языке в публичном пространстве как таковое не является нарушением Закона о государственном языке

- указала языковой омбудсмен.

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По ее словам, статьей 15 Закона Украины "О культуре" ограничивается воспроизведение музыкальных произведений российских артистов, которые являются или были в любой период после 1991 года гражданами РФ, и/или произведены физическим лицом и/или юридическим лицом, которое на момент их обнародования было, соответственно, гражданином или зарегистрировано в государстве, которое в любое время признано государством-агрессором.

Но и здесь речь идет не о языке исполнения

- пояснила уполномоченная.

Следовательно, по ее словам, языковой омбудсмен в соответствии с Законом о государственном языке имеет мандат осуществлять контроль за применением государственного языка во время публичных мероприятий, в частности за тем, на каком языке были сделаны объявления, афиши, билеты и т.д., но не наделен полномочиями по ограничению или запрету исполнения произведений на других языках, если это не нарушает требований, установленных другими законами.

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Ивановская также напомнила, что в случаях, когда речь идет о возможных нарушениях законов о запрете российского культурного продукта или правопорядка во время концертов, это - предмет реагирования органов Национальной полиции Украины.

В то же время важно понимать, что правовая допустимость не означает культурную и общественную приемлемость. А общественная легитимность во время войны приобретает особое значение. Публичное исполнение русскоязычного репертуара сегодня вызывает категорическое неприятие у подавляющей части граждан - и это бесспорно. В то время, когда идет война не только за территории, но и за символы, язык и идентичность, сцена и улица - это тоже пространства смыслов, и они должны звучать на украинском – языке духовной силы украинства

- считает языковой омбудсмен.

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Кроме того, она напомнила, что в ряде городов Украины, в частности в Киеве и Тернополе, в ответ на общественный запрос приняты решения об ограничении публичного использования русскоязычного культурного продукта на местном уровне, однако не предусмотрены никакие санкции.

"Стоит отметить: кроме общественной поддержки, такие инициативы нуждаются в общегосударственном нормативном обеспечении, юридической определенности: и для органов местного самоуправления, и для исполнителей, организаторов мероприятий, субъектов хозяйствования. Украинское общество четко демонстрирует свой моральный выбор - в пользу украинского как языка сопротивления, силы и будущего. Задача государства - создать для этого понятные, легитимные и эффективные правовые инструменты", - резюмировала она.

Напомним

15 июля Кабинет министров Украины назначил на должность Уполномоченного по защите государственного языка Елену Ивановскую. Языковой омбудсмен - должностное лицо, защищающее статус украинского языка как государственного, а также право граждан на его использование во всех сферах публичной жизни и на всей территории Украины.

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Вадим Хлюдзинский

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