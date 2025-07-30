Языковой омбудсмен: исполнение песен на русском языке требует четкого законодательного урегулирования

В условиях полномасштабной войны публичное исполнение русскоязычного репертуара, даже если оно не запрещено, негативно воспринимается обществом и справедливо вызывает неприятие. Об этом заявила уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская, сообщает УНН.

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Комментируя многочисленные публичные дискуссии и скандалы относительно недопустимости исполнения русскоязычных песен в общественном пространстве, она отметила, что согласно Закону Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", языком культурных мероприятий в Украине является государственный язык.

Однако Закон не исключает возможности использования других языков в исполнении художественных произведений - в частности песен - при условии, что это не противоречит другим законодательным нормам. То есть, исполнение песен на русском языке в публичном пространстве как таковое не является нарушением Закона о государственном языке - указала языковой омбудсмен.

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По ее словам, статьей 15 Закона Украины "О культуре" ограничивается воспроизведение музыкальных произведений российских артистов, которые являются или были в любой период после 1991 года гражданами РФ, и/или произведены физическим лицом и/или юридическим лицом, которое на момент их обнародования было, соответственно, гражданином или зарегистрировано в государстве, которое в любое время признано государством-агрессором.

Но и здесь речь идет не о языке исполнения - пояснила уполномоченная.

Следовательно, по ее словам, языковой омбудсмен в соответствии с Законом о государственном языке имеет мандат осуществлять контроль за применением государственного языка во время публичных мероприятий, в частности за тем, на каком языке были сделаны объявления, афиши, билеты и т.д., но не наделен полномочиями по ограничению или запрету исполнения произведений на других языках, если это не нарушает требований, установленных другими законами.

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Ивановская также напомнила, что в случаях, когда речь идет о возможных нарушениях законов о запрете российского культурного продукта или правопорядка во время концертов, это - предмет реагирования органов Национальной полиции Украины.

В то же время важно понимать, что правовая допустимость не означает культурную и общественную приемлемость. А общественная легитимность во время войны приобретает особое значение. Публичное исполнение русскоязычного репертуара сегодня вызывает категорическое неприятие у подавляющей части граждан - и это бесспорно. В то время, когда идет война не только за территории, но и за символы, язык и идентичность, сцена и улица - это тоже пространства смыслов, и они должны звучать на украинском – языке духовной силы украинства - считает языковой омбудсмен.

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Кроме того, она напомнила, что в ряде городов Украины, в частности в Киеве и Тернополе, в ответ на общественный запрос приняты решения об ограничении публичного использования русскоязычного культурного продукта на местном уровне, однако не предусмотрены никакие санкции.

"Стоит отметить: кроме общественной поддержки, такие инициативы нуждаются в общегосударственном нормативном обеспечении, юридической определенности: и для органов местного самоуправления, и для исполнителей, организаторов мероприятий, субъектов хозяйствования. Украинское общество четко демонстрирует свой моральный выбор - в пользу украинского как языка сопротивления, силы и будущего. Задача государства - создать для этого понятные, легитимные и эффективные правовые инструменты", - резюмировала она.

Напомним

15 июля Кабинет министров Украины назначил на должность Уполномоченного по защите государственного языка Елену Ивановскую. Языковой омбудсмен - должностное лицо, защищающее статус украинского языка как государственного, а также право граждан на его использование во всех сферах публичной жизни и на всей территории Украины.

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