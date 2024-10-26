Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии с российской пропагандой

С начала полномасштабного вторжения рф украинский язык стал не просто средством коммуникации, а символом борьбы за независимость. Украинский язык - это маркер национальной идентичности, важный инструмент для формирования общественного единства. Несмотря на положительные изменения после принятия языкового закона в 2019 году, вызовы остаются, в частности из-за активной антиукраинской пропаганды, которой россия пытается подорвать значение украинского языка и национальной культуры. Выявляют деструктивное влияние России через язык эксперты-лингвисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ), пишет УНН.

Язык имеет значение

На сегодняшний день уже ни у кого нет сомнения, что язык является тем идентификатором, который определяет определенную нацию среди других наций и народностей и формирует ее национальную идентичность. Конечно, нивелирование и унижение роли украинского языка, которое происходило как во времена царской России, так и в период Советского Союза, негативно повлияло на осознание украинцами себя как отдельной от русской нации, и сформировало как в российском обществе, так и в среде русскоязычных украинцев пренебрежительное и даже несколько пренебрежительное отношение к языку и культуре украинского народа. Именно через такое планомерное нивелирование нашего языка Россия на протяжении многих веков пыталась уничтожить нас как нацию, вырвать с корнем стремление украинцев к отстаиванию своего права на существование и защиты интересов своего государства.

После восстановления независимости украинский язык начал постепенно возрождаться и укреплять свои позиции, но лишь принятие в 2019 году языкового закона, который был направлен на защиту прав украинского языка и украиноязычных украинцев, позволило в полной мере популяризировать украинский язык в различных сферах общественной жизни.

Конечно, этот закон вызвал оживленное обсуждение и даже неприятие в украинском обществе, но особенно острой на него была реакция россиян, которые сразу же начали манипулировать на языковом вопросе и продвигать в публичном пространстве как России, так и Украины нарративы о притеснении русского языка и русскоязычных украинцев.

Еще в период 2013-2014 годов российская пропаганда начала активно распространять идею унижения со стороны украинской власти и украиноязычных украинцев населения русскоязычных регионов, культивировать среди жителей этих регионов нетерпимость и вражду к тем украинцам, которые отстаивали свою национальную идентичность, и внедрять в их сознание стремление к отделению от Украины и желание присоединиться к России. И именно под предлогом освобождения жителей этих регионов от украинского "гнета" российская федерация, воспользовавшись общественно-политической ситуацией, сложившейся в Украине в этот период, начала позиционировать себя как их защитница и использовать придуманный ею миф о "притеснениях и унижениях" русского языка и русскоязычных украинцев для аннексии части украинской территории и расшатывания и дестабилизации ситуации внутри страны. Язык стал также одним из поводов начала полномасштабного вторжения россиян в Украину в 2022 году, ведь даже путин, объявляя 24 февраля о начале так называемой "сво", аргументировал необходимость ее проведения необходимостью защитить русский язык и русскоязычных украинцев как на временно неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей, так и в Украине в целом.

Лингвистическая экспертиза

Потребность в проведении судебной лингвистической экспертизы наиболее часто возникает в уголовном судопроизводстве и деятельности правоохранительных органов по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений, совершенных с помощью словесных действий. Особенно актуальным стало проведение таких видов экспертиз в период, когда страной-агрессором против Украины в 2014 году была начата агрессия и не только вооруженная на поле боя, но и антиукраинская информационная война, которая начала формировать в публичном пространстве Украины и за ее пределами деструктивный антиукраинский дискурс, имеющий целью закрепить в общественном сознании нарративы и сформировать стереотипы и идеологемы, направленные на дестабилизацию как языковой, так и религиозной и политической ситуации, так и религиозной и политической ситуации в стране, подрыв доверия к политическому и военному руководству Украины, дискредитацию мобилизационных процессов, а также активно внедряет в сознание украинского населения мысль о неправильности и нецелесообразности внешнего и внутреннего политического курса страны, необходимости прекращения сопротивления начатой РФ вооруженной агрессии и целесообразности возвращения Украины в зону политического влияния России.

Ключевые задачи, которые сегодня решаются экспертами-лингвистами, заключаются в установлении наличия или отсутствия в предоставленных для проведения исследования языковых материалах высказываний, содержащих признаки определенных речевых правонарушений, в частности: призывов к неправомерным действиям (к изменению неконституционным способом границ территории или границы Украины; к насильственному изменению или свержению конституционного строя, или захвату государственной власти; к геноциду украинцев; к ведению войны и т.д.); разжиганию межгрупповой (национальной, религиозной, на языковом уровне). Эти высказывания реализованы преимущественно в публичном пространстве, а потому, конечно, влияют на массовое мировосприятие, формируя взгляды на ситуацию в стране и отношение к ней в соответствии с распространяемыми в них мыслями, взглядами и побуждениями, что особенно актуально в контексте войны, где формирование отношения к вооруженной агрессии России играет ключевую роль.

Хотя война началась в 2014 году, только после начала полномасштабного вторжения эти вопросы начали рассматриваться в контексте содействия стране-агрессору в информационном поле, ведь распространяемые в таких языковых материалах нарративы соответствуют тем, которые транслируются российской пропагандой, в частности тем, которые стали идеологической основой начатой ею вооруженной агрессии против Украины. Например, оправдание агрессии тем, что если бы Россия не начала ее, то Украина разместила бы базы НАТО, или аргументы о том, что Россия была вынуждена начать агрессию, чтобы защитить русский язык и русскоязычных жителей Украины и обезопасить себя от "украинских нацистов", которые только спят и видят, как напасть на Россию и оккупировать ее территории.

Именно тема "нацизма в Украине" стала самой любимой темой российских пропагандистов. Еще задолго до начала полномасштабной агрессии российская пропаганда активно распространяла нарративы и месседжи о якобы культивировании в Украине нацистской идеологии, где украинские патриоты изображались как последователи Гитлера и сторонники нацистской идеологии. Такие нарративы опять же работали на оправдание агрессии, подавая аргументы о необходимости и целесообразности ее проведения под видом "денацификации" и "демилитаризации" украинского общества.

Таким образом, российская пропаганда, ассоциируя украинский патриотизм с нацизмом и распространяя нарративы о том, что Украина при содействии коллективного Запада превратилась в страну, жители которой ненавидят русских и все русское (проект "антироссия"), задействовала механизмы, которые способствовали тому, чтобы убедить россиян в необходимости войны против Украины, и именно поэтому они так спокойно встретили события февраля 2022 года. Российское общество было подготовлено к агрессии и поэтому даже когда началась полномасштабная война, наши ожидания, что они хоть как-то выступят против, не оправдались. Россияне воспринимали и, видимо, многие до сих пор воспринимают эту агрессию как "спасательную операцию".

Особенности российской пропаганды

С 2014 года вектор лингвистических исследований в основном был направлен на анализ материалов постмайданного периода, в частности тех, которые касались событий на Майдане и их дискредитации, коллаборационной деятельности, разжигания вражды и призывов к определенным противоправным действиям. Особое внимание было уделено анализу материалов, распространенных на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей, а также высказываний деятелей, которые перешли на сторону страны-агрессора. Эти материалы часто содержали призывы к изменению границ территории Украины, захвату государственной власти и изменению конституционного строя и тому подобное.

Особенность этих материалов заключалась в том, что они создавали иллюзию достоверности, где потребители пропаганды воспринимали их как правдивые свидетельства событий. Это вводило людей в заблуждение, где они не осознавали, что подвергаются манипуляциям. Именно на этом этапе эксперты-лингвисты играли ключевую роль, анализируя содержание сообщений и интенции адресанта, чтобы определить речевые правонарушения, такие как призывы к насилию или оправдание агрессии.

Значительное внимание также уделялось случаям распространения пророссийской пропаганды в украинском информационном поле. Анализ содержания таких информационных материалов показал, что распространяемые в них нарративы полностью соответствовали нарративам, распространяемым российской пропагандой, а анализ текстов переписок лиц, которые были задействованы в их распространении, указывал на то, что они были четко очерчены кураторами из России и за такую деятельность пропагандисты получали финансовое вознаграждение. Темы таких речей и публикаций, направленных на украинскую аудиторию, имели целью подрыв доверия к власти, дестабилизацию украинского общества и убеждение украинцев в необходимости изменения политического курса Украины в пользу России. Это была попытка убедить общество, что Украина не может существовать самостоятельно, и что ее нужно "спасти" путем возвращения в сферу российского влияния. Такие месседжи завуалированно подорвали веру в украинскую государственность и попытались вернуть ее в орбиту влияния агрессора.

На сегодня российское информационное деструктивное влияние становится все более скрытым и менее выраженным в откровенно пророссийском тоне. Вместо этого оно манипулирует патриотизмом и направляется на наиболее болезненные вопросы украинского общества с целью его дестабилизации и подрыва доверия к военно-политическому руководству страны. Среди главных нарративов, которые активно распространяются в украинском информационном пространстве, выделяется антимобилизационная риторика. Враг пытается максимально использовать в свою пользу проблемы, которые существуют в украинском обществе, в частности вопрос мобилизации, проблемы в армии, возвращение пленных защитников и защитниц и т.д., и подорвать веру украинцев в победу и стремление к ней. Хотя именно Россия усложняет этот процесс, ее пропаганда манипулирует этой темой, эксплуатируя эмоции граждан, которые сознательно или бессознательно поддаются информационному воздействию и иногда даже, примеряя на себя роль блогеров, включаются в этот процесс, распространяя в социальных сетях и мессенджерах соответствующие по содержанию информационные материалы.

Конечно, основная цель российской пропаганды сейчас заключается в том, чтобы дестабилизировать украинское общество изнутри, подорвать его моральный дух, посеять уныние и таким образом ослабить способность страны к обороне, а такие информационные материалы оказывают соответствующее влияние на сознание украинцев, ведь уровень общественного подъема, который был в начале войны, значительно снизился и враг активно этим пользуется. Результатом такой информационной деятельности становится инертное отношение части населения к событиям, которые происходят в Украине, а одна из ключевых стратегий врага, которая заключается в формировании негативного отношения к Вооруженным силам Украины, дискредитации ВСУ, распространении в обществе антимобилизационных настроений, активно работает на снижение обороноспособности страны и ослабление сопротивления украинского общества.

Российская вооруженная и информационная агрессия продолжается. Эксперты-лингвисты КНИИСЭ подчеркивают, что важно не только выявлять пропагандистские материалы, но и формировать сознательное отношение граждан к информационному пространству и распространяемой в нем информации, ведь язык может как возродить (спасти, защитить), так и привести к упадку и уничтожению. Языковая грамотность является ключевым элементом информационной безопасности страны, и каждый гражданин может стать участником борьбы за правду, учась критически мыслить и распознавать информационные ловушки.

В условиях войны, когда каждое слово может иметь последствия, лингвисты КНИИСЭ работают над тем, чтобы язык оставался оружием защиты, а не инструментом агрессии.