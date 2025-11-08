В Киеве 40% учителей на переменах общаются не на украинском – Офис языкового омбудсмена

Заместитель руководителя Секретариата Уполномоченного по защите государственного языка Сергей Сиротенко сообщил, что Киев демонстрирует серьезное снижение показателей применения украинского языка в образовательном процессе. В частности, 40% учителей на переменах общаются на негосударственном языке, пишет УНН со ссылкой на официальный сайт Уполномоченного по защите государственного языка.

Детали

В течение апреля-мая 2025 года Государственной службой качества образования Украины совместно с Уполномоченным по защите государственного языка проведен III цикл мониторингового исследования состояния соблюдения языкового законодательства в учреждениях общего среднего образования.

Сиротенко подчеркнул, что проведенное мониторинговое исследование является чрезвычайно важным, ведь позволяет оценивать не только состояние соблюдения языкового законодательства в образовании, но и видеть тенденции функционирования украинского языка в Украине.

По его словам, к Уполномоченному поступает не так много обращений относительно нарушений в сфере образования – примерно 5% от общего количества жалоб. И они касаются всех форм образования, включая дошкольное и внешкольное.

Что касается школ, эта часть жалоб составляет всего лишь одну четвертую от общего количества жалоб по образованию. Казалось бы, немного. Но небольшое количество жалоб не означает отсутствие нарушений. Очевидно, это связано со спецификой отношений между субъектами образовательного процесса. Родители и дети в определенной степени заинтересованы в лояльности учителей. Кроме того, существует проблема с фиксацией нарушения - отметил Сиротенко.

Результаты мониторингового исследования показали, что в Киеве, по оценке учеников, 24% учителей во время уроков и 40% во время перемен нарушают языковой закон, общаясь на негосударственном языке. Для сравнения, средняя цифра по Украине: 14% на уроках и 21% – на переменах.

При опросе ученики отметили, что сами нарушают языковой закон - общаются на негосударственном языке на уроках 66%, на переменах - 82% (по Украине эти цифры значительно отличаются: на уроках - 40%, на переменах - 52%). Только 18% столичных школьников отметили, что говорят исключительно на украинском языке.

Киев можно отнести к русифицированным регионам Украины. Все показатели ниже, чем по Украине. Молодое поколение применяет русский язык даже чаще, чем их родители. Это признак серьезного влияния страны-агрессора. Через интернет, социальные сети Россия влияет на наших детей, на формирование языковых привычек - отметил Сиротенко.

Заместитель руководителя Секретариата Уполномоченного подчеркивает необходимость принятия Закона о внесении изменений в некоторые законы относительно использования языка в образовательном процессе (№13072):

Этот закон не идеален и не решит всех вопросов. Но он создаст определенные правовые основания для влияния и на родителей, и на детей. Ведь он четко определяет, что является образовательной украиноязычной средой, на каком языке должны общаться участники образовательного процесса на территории учебного заведения - подчеркнул Сиротенко.

Кроме того, по словам Сиротенко, необходимо организовать системную работу по правовому и ценностному просвещению как учителей, так и учеников, а также усилить контроль внутри системы образования.

Руководитель учреждения общего среднего образования обязан обеспечивать и контролировать выполнение работниками учреждения образования организации образовательного процесса на государственном языке. Он несет персональную ответственность и должен обеспечивать выполнение языкового закона - сообщил он.

Дополнение

В Харькове водитель такси отказался обслуживать пассажирку на государственном языке и говорил об "ущемлении прав русскоязычных". За это он может получить наказание в виде штрафа до 5100 гривен.