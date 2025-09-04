$41.370.01
У Харкові таксист відмовився обслуговувати пасажирку українською: мовний омбудсмен нагадала, які можуть бути за це штрафи

Київ • УНН

 • 36 перегляди

У Харкові водій таксі відмовився обслуговувати пасажирку державною мовою, посилаючись на "утиски прав російськомовних". За це йому загрожує штраф до 5100 гривень.

У Харкові таксист відмовився обслуговувати пасажирку українською: мовний омбудсмен нагадала, які можуть бути за це штрафи

У Харкові водій таксі відмовився обслуговувати пасажирку державною мовою та говорив про "утиски прав російськомовних". За це він може отримати покарання у вигляді штрафу до 5100 гривень. Про це заявила уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що у відео, яке було оприлюднене в соцмережах, та скарзі громадянки - цілий "букет".

Крім відмови обслуговувати українською та вимкнути російську музику, таксист сипав тезами з кремлівських методичок, зокрема щодо "утисків прав російськомовних. Я ухвалила рішення про початок заходів державного контролю. Паралельно ми готуємо звернення до Нацполіції та СБУ щодо необхідності застосування належних заходів з їхнього боку

- розповіла Івановська.

Вона зазначила, що водій таксі, який відмовився обслуговувати пасажирку державною мовою, порушив вимоги статті 36 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", відповідно до якої послуги у сфері транспорту в Україні надаються державною мовою.

"Кодексом України про адміністративні правопорушення безпосереднім порушникам мовного Закону в частині застосування державної мови у сфері обслуговування споживачів передбачено адміністративне стягнення у вигляді накладення штрафу у розмірі від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. На сьогодні ця сума становить 3400-5100 грн", - нагадала Івановська.

Нагадаємо

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська заявила, що вимоги російського диктатора володимира путіна надати російській мові статус офіційної в Україні та легітимізувати московську патріархію є неприйнятними.

Павло Башинський

СуспільствоКримінал та НП
