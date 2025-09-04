У Харкові таксист відмовився обслуговувати пасажирку українською: мовний омбудсмен нагадала, які можуть бути за це штрафи

У Харкові водій таксі відмовився обслуговувати пасажирку державною мовою та говорив про "утиски прав російськомовних". За це він може отримати покарання у вигляді штрафу до 5100 гривень. Про це заявила уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська, передає УНН.

Зазначається, що у відео, яке було оприлюднене в соцмережах, та скарзі громадянки - цілий "букет".

Крім відмови обслуговувати українською та вимкнути російську музику, таксист сипав тезами з кремлівських методичок, зокрема щодо "утисків прав російськомовних. Я ухвалила рішення про початок заходів державного контролю. Паралельно ми готуємо звернення до Нацполіції та СБУ щодо необхідності застосування належних заходів з їхнього боку