У Харкові таксист відмовився обслуговувати пасажирку українською: мовний омбудсмен нагадала, які можуть бути за це штрафи
Київ • УНН
У Харкові водій таксі відмовився обслуговувати пасажирку державною мовою, посилаючись на "утиски прав російськомовних". За це йому загрожує штраф до 5100 гривень.
Деталі
Зазначається, що у відео, яке було оприлюднене в соцмережах, та скарзі громадянки - цілий "букет".
Крім відмови обслуговувати українською та вимкнути російську музику, таксист сипав тезами з кремлівських методичок, зокрема щодо "утисків прав російськомовних. Я ухвалила рішення про початок заходів державного контролю. Паралельно ми готуємо звернення до Нацполіції та СБУ щодо необхідності застосування належних заходів з їхнього боку
Вона зазначила, що водій таксі, який відмовився обслуговувати пасажирку державною мовою, порушив вимоги статті 36 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", відповідно до якої послуги у сфері транспорту в Україні надаються державною мовою.
"Кодексом України про адміністративні правопорушення безпосереднім порушникам мовного Закону в частині застосування державної мови у сфері обслуговування споживачів передбачено адміністративне стягнення у вигляді накладення штрафу у розмірі від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. На сьогодні ця сума становить 3400-5100 грн", - нагадала Івановська.
Нагадаємо
Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська заявила, що вимоги російського диктатора володимира путіна надати російській мові статус офіційної в Україні та легітимізувати московську патріархію є неприйнятними.
