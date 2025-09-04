В Харькове таксист отказался обслуживать пассажирку на украинском: языковой омбудсмен напомнила, какие могут быть за это штрафы

В Харькове водитель такси отказался обслуживать пассажирку на государственном языке и говорил об "ущемлении прав русскоязычных". За это он может получить наказание в виде штрафа до 5100 гривен. Об этом заявила уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в видео, которое было обнародовано в соцсетях, и жалобе гражданки - целый "букет".

Помимо отказа обслуживать на украинском и выключить русскую музыку, таксист сыпал тезисами из кремлевских методичек, в частности относительно "ущемления прав русскоязычных. Я приняла решение о начале мер государственного контроля. Параллельно мы готовим обращение в Нацполицию и СБУ относительно необходимости применения надлежащих мер с их стороны - рассказала Ивановская.

Она отметила, что водитель такси, который отказался обслуживать пассажирку на государственном языке, нарушил требования статьи 36 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которой услуги в сфере транспорта в Украине предоставляются на государственном языке.

"Кодексом Украины об административных правонарушениях непосредственным нарушителям языкового Закона в части применения государственного языка в сфере обслуживания потребителей предусмотрено административное взыскание в виде наложения штрафа в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан. На сегодня эта сумма составляет 3400-5100 грн", - напомнила Ивановская.

Напомним

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская заявила, что требования российского диктатора владимира путина предоставить русскому языку статус официального в Украине и легитимизировать московскую патриархию являются неприемлемыми.

Языковой омбудсмен: исполнение песен на русском языке требует четкого законодательного урегулирования