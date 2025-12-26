Кабмин вводит господдержку для предприятий ОПК по договорам финлизинга: что изменится для предприятий
Киев • УНН
Кабинет министров Украины вводит государственную финансовую поддержку для предприятий оборонно-промышленного комплекса по договорам финансового лизинга. Программа предусматривает удешевление вознаграждения лизингодателя для критически важных предприятий ОПК, предоставляя доступ к транспорту и оборудованию по сниженным ставкам.
Кабинет министров Украины вводит государственную финансовую поддержку для предприятий оборонно-промышленного комплекса по договорам финансового лизинга. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Подробности
Новая программа предусматривает удешевление вознаграждения лизингодателя. Предприятия, которые определены критически важными для функционирования экономики в особый период в сфере ОПК, благодаря новой программе получают доступ к транспорту и оборудованию по сниженным ставкам.
В свою очередь, это существенно уменьшит финансовую нагрузку на бизнес, работающий на нужды военных. Данная поддержка будет предоставляться для финансирования целей, связанных с разработкой, изготовлением, ремонтом, модернизацией и утилизацией вооружения, военной и специальной техники, боеприпасов, с целью:
- приобретения и модернизации основных средств предприятий, в частности оборудования, техники двойного назначения и технологического оборудования;
- приобретения транспортных средств для производственных и коммерческих нужд;
- приобретения нежилой недвижимости для ведения хозяйственной деятельности предприятий.
В то же время договоры финансового лизинга, по которым может быть оказана государственная поддержка, должны соответствовать следующим условиям:
- максимальная сумма финансирования по одному договору - до 500 млн грн (или эквивалент в иностранной валюте);
- максимальный срок договора - до 5 лет;
- максимальный размер базового вознаграждения лизингодателя - не более 23% годовых;
- единовременная комиссия за предоставление услуги лизинга - до 0,75% от суммы финансирования.
Напомним
