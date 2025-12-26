Кабмін запроваджує держпідтримку для підприємств ОПК за договорами фінлізингу: що зміниться для підприємств
Київ • УНН
Кабінет міністрів України запроваджує державну фінансову підтримку для підприємств оборонно-промислового комплексу за договорами фінансового лізингу. Програма передбачає здешевлення винагороди лізингодавця для критично важливих підприємств ОПК, надаючи доступ до транспорту та обладнання за зниженими ставками.
Кабінет міністрів України запроваджує державну фінансову підтримку для підприємств оборонно-промислового комплексу за договорами фінансового лізингу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство оборони України.
Деталі
Нова програма передбачає здешевлення винагороди лізингодавця. Підприємства, які визначені критично важливими для функціонування економіки в особливий період у сфері ОПК, завдяки новій програмі отримують доступ до транспорту та обладнання за зниженими ставками.
У свою чергу, це суттєво зменшить фінансове навантаження на бізнес, який працює на потреби військових. Дана підтримка буде надаватися для фінансування цілей, пов’язаних із розробкою, виготовленням, ремонтом, модернізацією та утилізацією озброєння, військової та спеціальної техніки, боєприпасів, з метою:
- придбання і модернізації основних засобів підприємств, зокрема обладнання, техніки подвійного призначення та технологічного устаткування;
- придбання транспортних засобів для виробничих та комерційних потреб;
- придбання нежитлової нерухомості для ведення господарської діяльності підприємств.
Водночас договори фінансового лізингу, за якими може бути надана державна підтримка, мають відповідати наступним умовам:
- максимальна сума фінансування за одним договором - до 500 млн грн (або еквівалент в іноземній валюті);
- максимальний строк договору - до 5 років;
- максимальний розмір базової винагороди лізингодавця - не більше 23% річних;
- одноразова комісія за надання послуги лізингу - до 0,75% від суми фінансування.
Нагадаємо
Раніше Міністерство оборони України розпочало пілотний проєкт із використанням фото- та відеофіксації під час приймання тилового майна для потреб Збройних Сил.