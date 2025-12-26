Кабмін запроваджує держпідтримку для підприємств ОПК за договорами фінлізингу: що зміниться для підприємств

$41.930.22
10:07 • 4756 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
09:23 • 10522 перегляди
Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частиниPhoto
Ексклюзив
08:30 • 18425 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
08:22 • 12194 перегляди
Російські атаки залишили без світла жителів у 5 областях, графіки відключень майже у всіх регіонах - Міненерго
Ексклюзив
08:10 • 19262 перегляди
Ознаки пособництва країні-агресору: чому правоохоронці мають почати розслідування проти колишнього керівництва Державіаслужби
06:47 • 13580 перегляди
"Багато може вирішитися до нового року": Зеленський анонсував можливу зустріч з Трампом найближчим часом
05:31 • 14811 перегляди
"Вакцинація - це про безпеку": у МОЗ розповіли про можливу реакцію організму на щеплення
25 грудня, 16:14 • 23440 перегляди
Різдвяні домовленості і вітання для Трампа: Зеленський обговорив гарні ідеї для миру з Віткоффом та Кушнером
Ексклюзив
25 грудня, 10:58 • 77278 перегляди
Кількість скарг на лікування в одеській клініці "Одрекс" зростає: сайт StopOdrex став для людей останнім шансом на правду
Ексклюзив
25 грудня, 09:42 • 71405 перегляди
Плюсова температура вдень і слабкі морози вночі: якої погоди чекати українцям на Новий рікPhoto
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
08:30 • 18426 перегляди
Ознаки пособництва країні-агресору: чому правоохоронці мають почати розслідування проти колишнього керівництва Державіаслужби
Ексклюзив
08:10 • 19263 перегляди
Кількість скарг на лікування в одеській клініці "Одрекс" зростає: сайт StopOdrex став для людей останнім шансом на правду
Ексклюзив
25 грудня, 10:58 • 77278 перегляди
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
Ексклюзив
24 грудня, 15:03 • 78690 перегляди
"Правда сильніша за тиск": сайт StopOdrex відновив роботу після блокування на вимогу клініки та отримав підтримку хостинг-провайдераPhoto24 грудня, 15:00 • 59383 перегляди
Кабмін запроваджує держпідтримку для підприємств ОПК за договорами фінлізингу: що зміниться для підприємств

Київ • УНН

 • 1462 перегляди

Кабінет міністрів України запроваджує державну фінансову підтримку для підприємств оборонно-промислового комплексу за договорами фінансового лізингу. Програма передбачає здешевлення винагороди лізингодавця для критично важливих підприємств ОПК, надаючи доступ до транспорту та обладнання за зниженими ставками.

Кабмін запроваджує держпідтримку для підприємств ОПК за договорами фінлізингу: що зміниться для підприємств
Фото: Міністерство оборони України

Кабінет міністрів України запроваджує державну фінансову підтримку для підприємств оборонно-промислового комплексу за договорами фінансового лізингу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство оборони України.

Деталі

Нова програма передбачає здешевлення винагороди лізингодавця. Підприємства, які визначені критично важливими для функціонування економіки в особливий період у сфері ОПК, завдяки новій програмі отримують доступ до транспорту та обладнання за зниженими ставками.

У свою чергу, це суттєво зменшить фінансове навантаження на бізнес, який працює на потреби військових. Дана підтримка буде надаватися для фінансування цілей, пов’язаних із розробкою, виготовленням, ремонтом, модернізацією та утилізацією озброєння, військової та спеціальної техніки, боєприпасів, з метою:

  • придбання і модернізації основних засобів підприємств, зокрема обладнання, техніки подвійного призначення та технологічного устаткування;
    • придбання транспортних засобів для виробничих та комерційних потреб;
      • придбання нежитлової нерухомості для ведення господарської діяльності підприємств.

        Водночас договори фінансового лізингу, за якими може бути надана державна підтримка, мають відповідати наступним умовам:

        • максимальна сума фінансування за одним договором - до 500 млн грн (або еквівалент в іноземній валюті);
          • максимальний строк договору - до 5 років;
            • максимальний розмір базової винагороди лізингодавця - не більше 23% річних;
              • одноразова комісія за надання послуги лізингу - до 0,75% від суми фінансування.

                Нагадаємо

                Раніше Міністерство оборони України розпочало пілотний проєкт із використанням фото- та відеофіксації під час приймання тилового майна для потреб Збройних Сил.

                Євген Устименко

