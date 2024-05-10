Кабмин выделит ГУР почти 750 млн гривен

Кабинет министров выделит почти 750 млн гривен Главному управлению разведки Министерства обороны для осуществления мероприятий, связанных с укреплением обороноспособности государства. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.

Выделено Главному управлению разведки Министерства обороны на безвозвратной основе за счет средств резервного фонда государственного бюджета 749,7 млн гривен для осуществления мероприятий, связанных с укреплением обороноспособности государства - сообщил Мельничук.

Напомним

Кабинет министров принял выделит дополнительные 189,5 млн гривен для того, чтобы продолжить восстановление многоквартирных домов на Киевщине.

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