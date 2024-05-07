Киберспециалисты ГУР вывели из строя онлайн-сервисы рф компании 1С - источники

Киберспециалисты украинской разведки вывели из строя российские онлайн-сервисы компании 1С. Об этом журналисту УНН сообщили собственные источники.

Данная компания специализируется на поддержке и разработке компьютерных программ для ведения деловых баз данных.

Собеседник УНН подтвердил, что 7 мая были атакованы и выведены из строя российские онлайн-сервисы компании 1С.

Также были атакованы ресурсы корпоративного облачного провайдера Cloud4y и сервер удаленной работы 1С-Scloud.

Дополнение

Ранее, 3 мая источники УНН сообщали, что специалисты Главного управления разведки министерства обороны осуществили масштабную кибератаку на интернет-провайдеров и операторов мобильной связи в Татарстане.

По результатам атаки заблокирована работа интернет-сети в республике и Казани, а также мобильного оператора МТС, крупнейшего оператора связи ПАО "Таттелеком" и регионального оператора связи "Уфанет".