Кіберфахівці ГУР вивели з ладу онлайн-сервіси рф компанії 1С - джерела
Київ • УНН
Українські спецслужби шляхом кібератаки вивели з ладу російські онлайн-сервіси компанії "1С", що спеціалізується на програмному забезпеченні для бізнес-баз даних.
Кіберфахівці української розвідки вивели з ладу російські онлайн-сервіси компанії 1С. Про це журналісту УНН повідомили власні джерела.
Дана компанія спеціалізується на підтримці та розробці комп'ютерних програм для ведення ділових баз даних.
Співрозмовник УНН підтвердив, що 7 травня було атаковано та виведено з ладу російські онлайн-сервіси компанії 1С.
Також були атаковані ресурси корпоративного хмарного провайдера Cloud4y й сервер віддаленої роботи 1С- Scloud.
Доповнення
Раніше, 3 травня джерела УНН повідомляли, що фахівці Головного управління розвідки міністерства оборони здійснили масштабну кібератаку на інтернет-провайдерів та операторів мобільного зв’язку в Татарстані.
За результатами атаки заблоковано роботу інтернет-мережі в республіці та Казані, а також мобільного оператора МТС, найбільшого оператора зв’язку ПАО "Таттелеком" та регіонального оператора зв’язку "Уфанет".