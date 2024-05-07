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Кіберфахівці ГУР вивели з ладу онлайн-сервіси рф компанії 1С - джерела

Кіберфахівці ГУР вивели з ладу онлайн-сервіси рф компанії 1С - джерела

Київ • УНН

 • 28497 перегляди

Українські спецслужби шляхом кібератаки вивели з ладу російські онлайн-сервіси компанії "1С", що спеціалізується на програмному забезпеченні для бізнес-баз даних.

Кіберфахівці української розвідки вивели з ладу російські онлайн-сервіси компанії 1С. Про це журналісту УНН повідомили власні джерела.

Дана компанія спеціалізується на підтримці та розробці комп'ютерних програм для ведення ділових баз даних.

Співрозмовник УНН підтвердив, що 7 травня було атаковано та виведено з ладу російські онлайн-сервіси компанії 1С.

Також були атаковані ресурси корпоративного хмарного провайдера Cloud4y й сервер віддаленої роботи 1С- Scloud.

Доповнення

Раніше, 3 травня джерела УНН повідомляли, що фахівці Головного управління розвідки міністерства оборони здійснили масштабну кібератаку на інтернет-провайдерів та операторів мобільного зв’язку в Татарстані.

За результатами атаки заблоковано роботу інтернет-мережі в республіці та Казані, а також мобільного оператора МТС, найбільшого оператора зв’язку ПАО "Таттелеком" та регіонального оператора зв’язку "Уфанет".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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