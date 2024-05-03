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ГУР здійснює масштабну кібератаку на інтернет-провайдери та оператори мобільного зв’язку в Татарстані - джерело

ГУР здійснює масштабну кібератаку на інтернет-провайдери та оператори мобільного зв’язку в Татарстані - джерело

Київ • УНН

 • 18450 перегляди

Українська військова розвідка проводить масштабну кібератаку на інтернет-провайдери та оператори мобільного зв’язку в Татарстані, яка вже заблокувала роботу інтернет-мережі в республіці та Казані.

Фахівці Головного управління розвідки міністерства оборони здійснюють масштабну кібератаку на інтернет-провайдери та оператори мобільного зв’язку в Татарстані. За результатами атаки заблоковано роботу інтернет-мережі в республіці та Казані, а також мобільного оператора МТС, найбільшого оператора зв’язку ПАО "Таттелеком" та регіонального оператора зв’язку "Уфанет". Про це журналісту УНН повідомило джерело в українських спецслужбах.

Деталі

Як повідомило джерело УНН, фахівці ГУР здійснюють масштабну кібератаку на інтернет-провайдери та оператори мобільного зв’язку в Татарстані.

"Татарстанські інтернет-провайдери зазначають, що перебувають під найпотужнішою DDoS-атакою в своїй історії. Головним обʼєктом кібероперації стали мережі зв’язку в основній економічні зоні "АЛАБУГА", де розташовано понад 30 виробництв, зокрема важливі підприємства ОПК", - зазначає співрозмовник.

За результатами DDоS атаки заблоковано роботу інтернет-мережі в Татарстані та Казані, а також мобільного оператора МТС, найбільшого оператора зв’язку ПАО "Таттелеком" та регіонального оператора зв’язку "Уфанет".

Джерело додає, що користувачі мереж скаржаться на відсутність доступу до мережі Інтернет, роботу веб-ресурсів та мобільних додатків. Окремі користувачі повідомляють про неможливість скористатися мобільними додатками, які керують роботою домофонів у підʼїздах. Також клієнти атакованих провайдерів відзначають про збої в роботі інтернет-месенджерів.

Пресслужба компанії "Таттелеком" визнає факт найпотужнішої у своїй історії кібератаки на власну мережеву інфраструктуру, що триває від ранку 2 травня.

Нагадаємо

Тиждень тому Головне управління розвідки міністерства оборони здійснило кібератаку на ресурси російської партії влади "єдина росія", частина ресурсів не працює.

Павло Башинський

Павло Башинський

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ministerstvo-oborony-ukrainaМіністерство оборони України
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГоловне управління розвідки України
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