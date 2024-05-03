ГУР осуществляет масштабную кибератаку на интернет-провайдеры и операторы мобильной связи в Татарстане - источник

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
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"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
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"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

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Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
  •  113691 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

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Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  107528 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  126192 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  124980 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119329 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

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Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
1 мая 2024, 08:36  •  115139 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

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"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
1 мая 2024, 07:24  •  101970 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

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ГУР осуществляет масштабную кибератаку на интернет-провайдеры и операторы мобильной связи в Татарстане - источник

Украинская военная разведка проводит масштабную кибератаку на интернет-провайдеры и операторы мобильной связи в Татарстане, которая уже заблокировала работу интернет-сети в республике и Казани.

Война •   •  4566 просмотра
ГУР осуществляет масштабную кибератаку на интернет-провайдеры и операторы мобильной связи в Татарстане - источник

В результате активных атак ВСУ, самолеты рф распылены по аэродромам подальше от линии фронта - британская разведка

Вследствие украинских атак около 40 российских самолетов были рассредоточены на аэродромах, удаленных от линии фронта, что увеличило продолжительность полетов и расходы на топливо для России.

Война •   •  4746 просмотра
В результате активных атак ВСУ, самолеты рф распылены по аэродромам подальше от линии фронта - британская разведка

ГБР сообщило о еще одном подозрении экс-генералу СБУ Наумову

Бывшему начальнику Главного управления внутренней безопасности СБУ сообщено о подозрении в незаконном обогащении на общую сумму 32,7 млн грн, включая владение элитными автомобилями, наличными в иностранной валюте и дорогими ювелирными изделиями.

Криминал и ЧП •   •  4134 просмотра
ГБР сообщило о еще одном подозрении экс-генералу СБУ Наумову

Более 510 тысяч российских военных находятся на оккупированных территориях - командующий Сухопутными войсками ВСУ

На оккупированных территориях Украины находится от 510 000 до 513 000 российских военнослужащих, но это количество может увеличиться из-за подготовки России к летнему наступлению и планов мобилизации дополнительных сил.

Война •   •  6945 просмотра
Более 510 тысяч российских военных находятся на оккупированных территориях - командующий Сухопутными войсками ВСУ

В США произошли новые беспорядки и аресты пропалестинских демонстрантов в студенческих городках

Новые беспорядки и аресты пропалестинских демонстрантов произошли в университетских городках США: полиция силой вывела десятки неуправляемых протестующих из нескольких университетов, в том числе из лагеря при Калифорнийском университете, что привело к сотням арестов.

Новости Мира •   •  6454 просмотра
В США произошли новые беспорядки и аресты пропалестинских демонстрантов в студенческих городках

Армия рф усилила обстрелы в Донецкой области, ночью ударила по Константиновке

За минувшие сутки российские войска нанесли более 2100 ударов по Донецкой области, обстреляв 13 населенных пунктов и повредив 21 гражданский объект, в том числе жилые дома, предприятие, автомобили, железнодорожные пути и линии электропередач, что привело к человеческим жертвам и разрушениям.

Война •   •  8504 просмотра
Армия рф усилила обстрелы в Донецкой области, ночью ударила по Константиновке

Кулеба обсудил с Кэмероном ускорение с ПВО для Украины и продвижение по вопросу замороженных активов рф

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился с британским коллегой Дэвидом Кэмероном в Киеве, чтобы обсудить ускорение военной помощи, особенно в сфере противовоздушной обороны, использование замороженных российских активов в пользу Украины и подготовку к будущим международным мероприятиям.

Война •   •  9256 просмотра
Кулеба обсудил с Кэмероном ускорение с ПВО для Украины и продвижение по вопросу замороженных активов рф

Кабмин работает над созданием Центра правительства - Немчинов

Кабинет Министров работает над законопроектом о создании Центра правительства, который будет отвечать за качественную подготовку документов и консолидирует функции, которые сейчас выполняют четыре регуляторных министерства.

политика •   •  7827 просмотра
Кабмин работает над созданием Центра правительства - Немчинов

Павлюк о ситуации возле Часового Яра: "Делаем все возможное, чтобы остановить российский план"

Украинские войска делают все возможное, чтобы остановить наступление россиян на Часов Яр в Донецкой области, но враг имеет значительное преимущество в артиллерии и авиации.

Война •   •  8345 просмотра
Павлюк о ситуации возле Часового Яра: "Делаем все возможное, чтобы остановить российский план"

"Проблемы с изготовлением ракет": Евлаш рассказал, почему снизилась интенсивность применения "Калибров"

россияне начали использовать меньше ракет "Калибр" для ударов по Украине, вероятно, из-за проблем с их производством, вызванных санкциями.

Война •   •  7815 просмотра
"Проблемы с изготовлением ракет": Евлаш рассказал, почему снизилась интенсивность применения "Калибров"