ГУР осуществляет масштабную кибератаку на интернет-провайдеры и операторы мобильной связи в Татарстане - источник

Специалисты Главного управления разведки министерства обороны осуществляют масштабную кибератаку на интернет-провайдеры и операторы мобильной связи в Татарстане. По результатам атаки заблокирована работа интернет-сети в республике и Казани, а также мобильного оператора МТС, крупнейшего оператора связи ПАО "Таттелеком" и регионального оператора связи "Уфанет". Об этом журналисту УНН сообщил источник в украинских спецслужбах.

Детали

Как сообщил источник УНН, специалисты ГУР осуществляют масштабную кибератаку на интернет-провайдеры и операторы мобильной связи в Татарстане.

"Татарстанские интернет-провайдеры отмечают, что находятся под самой мощной DDoS-атакой в своей истории. Главным объектом кибероперации стали сети связи в основной экономической зоне "АЛАБУГА", где расположено более 30 производств, в том числе важные предприятия ОПК", - отмечает собеседник.

По результатам DDоS атаки заблокирована работа интернет-сети в Татарстане и Казани, а также мобильного оператора МТС, крупнейшего оператора связи ПАО "Таттелеком" и регионального оператора связи "Уфанет".

Источник добавляет, что пользователи сетей жалуются на отсутствие доступа к сети Интернет, работу веб-ресурсов и мобильных приложений. Отдельные пользователи сообщают о невозможности воспользоваться мобильными приложениями, которые управляют работой домофонов в подъездах. Также клиенты атакованных провайдеров отмечают о сбоях в работе интернет-мессенджеров.

Пресс-служба компании «Таттелеком» признает факт самой мощной в своей истории кибератаки на собственную сетевую инфраструктуру, которая продолжается с утра 2 мая.

Напомним,

Неделю назад Главное управление разведки министерства обороны осуществило кибератаку на ресурсы российской партии власти "единая россия", часть ресурсов не работает.