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ГУР осуществляет масштабную кибератаку на интернет-провайдеры и операторы мобильной связи в Татарстане - источник
Украинская военная разведка проводит масштабную кибератаку на интернет-провайдеры и операторы мобильной связи в Татарстане, которая уже заблокировала работу интернет-сети в республике и Казани.
В результате активных атак ВСУ, самолеты рф распылены по аэродромам подальше от линии фронта - британская разведка
Вследствие украинских атак около 40 российских самолетов были рассредоточены на аэродромах, удаленных от линии фронта, что увеличило продолжительность полетов и расходы на топливо для России.
ГБР сообщило о еще одном подозрении экс-генералу СБУ Наумову
Бывшему начальнику Главного управления внутренней безопасности СБУ сообщено о подозрении в незаконном обогащении на общую сумму 32,7 млн грн, включая владение элитными автомобилями, наличными в иностранной валюте и дорогими ювелирными изделиями.
Более 510 тысяч российских военных находятся на оккупированных территориях - командующий Сухопутными войсками ВСУ
На оккупированных территориях Украины находится от 510 000 до 513 000 российских военнослужащих, но это количество может увеличиться из-за подготовки России к летнему наступлению и планов мобилизации дополнительных сил.
В США произошли новые беспорядки и аресты пропалестинских демонстрантов в студенческих городках
Новые беспорядки и аресты пропалестинских демонстрантов произошли в университетских городках США: полиция силой вывела десятки неуправляемых протестующих из нескольких университетов, в том числе из лагеря при Калифорнийском университете, что привело к сотням арестов.
Армия рф усилила обстрелы в Донецкой области, ночью ударила по Константиновке
За минувшие сутки российские войска нанесли более 2100 ударов по Донецкой области, обстреляв 13 населенных пунктов и повредив 21 гражданский объект, в том числе жилые дома, предприятие, автомобили, железнодорожные пути и линии электропередач, что привело к человеческим жертвам и разрушениям.
Кулеба обсудил с Кэмероном ускорение с ПВО для Украины и продвижение по вопросу замороженных активов рф
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился с британским коллегой Дэвидом Кэмероном в Киеве, чтобы обсудить ускорение военной помощи, особенно в сфере противовоздушной обороны, использование замороженных российских активов в пользу Украины и подготовку к будущим международным мероприятиям.
Кабмин работает над созданием Центра правительства - Немчинов
Кабинет Министров работает над законопроектом о создании Центра правительства, который будет отвечать за качественную подготовку документов и консолидирует функции, которые сейчас выполняют четыре регуляторных министерства.
Павлюк о ситуации возле Часового Яра: "Делаем все возможное, чтобы остановить российский план"
Украинские войска делают все возможное, чтобы остановить наступление россиян на Часов Яр в Донецкой области, но враг имеет значительное преимущество в артиллерии и авиации.
"Проблемы с изготовлением ракет": Евлаш рассказал, почему снизилась интенсивность применения "Калибров"
россияне начали использовать меньше ракет "Калибр" для ударов по Украине, вероятно, из-за проблем с их производством, вызванных санкциями.