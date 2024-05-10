Кабмін виділить ГУР майже 750 млн гривень
Київ • УНН
Кабінет Міністрів виділить Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України майже 750 мільйонів гривень для посилення обороноздатності держави.
Кабінет міністрів виділить майже 750 млн гривень Головному управлінню розвідки Міністерства оборони для здійснення заходів, повʼязаних із зміцненням обороноздатності держави. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.
Виділено Головному управлінню розвідки Міністерства оборони на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету 749,7 млн гривень для здійснення заходів, повʼязаних із зміцненням обороноздатності держави
Нагадаємо
Кабінет міністрів ухвалив виділить додаткові 189,5 млн гривень для того, аби продовжити відновлення багатоквартирних будинків на Київщині.
Кіберфахівці ГУР вивели з ладу онлайн-сервіси рф компанії 1С - джерела 07.05.24, 20:55 • 28496 переглядiв