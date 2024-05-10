Кабмін виділить додаткові 189,5 млн гривень Київській ОВА на відновлення багатоквартирних будинків - Шмигаль
Київ • УНН
Кабінет Міністрів виділив додаткові 189,5 млн грн на продовження відновлення пошкоджених багатоквартирних будинків у Київській області.
Кабінет міністрів ухвалив виділить додаткові 189,5 млн гривень для того, аби продовжити відновлення багатоквартирних будинків на Київщині. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.
Деталі
Також продовжуємо програми відбудови житла для наших людей. Сьогодні виділяємо додаткові 189,5 млн гривень для того, аби продовжити відновлення багатоквартирних будинків на Київщині. Минулого року Уряд виділяв на ці потреби 639 млн гривень. Зараз важливо швидко та якісно завершити всі проєкти, щоб люди могли повернутися до своїх осель
Доповнення
Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук уточнив, що на безповоротній основі Київській обласній військовій адміністрації виділено 189 млн. 525,99 тис. гривень на нову бюджетну програму для завершення відновлення пошкоджених багатоквартирних житлових будинків у Київській області.
Нагадаємо
Кабінет міністрів виділить 7,1 млрд гривень на відбудову української енергосистеми. За ці кошти планують придбати обладнання для відновлення високовольтної мережі.