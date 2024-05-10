Кабмін виділить понад 7 млрд гривень на відбудову української енергосистеми - Шмигаль

Кабінет міністрів виділить 7,1 млрд гривень на відбудову української енергосистеми. За ці кошти планують придбати обладнання для відновлення високовольтної мережі. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Ухвалюємо рішення про виділення 7 млрд 168 млн гривень на відбудову нашої енергосистеми. За ці кошти буде закуплено обладнання для відновлення високовольтної мережі, а також для кращої синхронізації енергосистеми України та ЄС. Вдячні групі Світового банку, яка надала гранти для реалізації цього проєкту

Він додав, що ситуація в енергетиці наразі одна з найскладніших.

Ремонти мережі та генерації ідуть 24/7. Проте у квітні ми вимушені були імпортувати електроенергію на третину більше, ніж у березні. Укренерго постійно залучає допомогу від наших сусідів. Ще раз закликаю до економії електроенергії, особливо у вечірній час