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Кабмін виділить понад 7 млрд гривень на відбудову української енергосистеми - Шмигаль

Кабмін виділить понад 7 млрд гривень на відбудову української енергосистеми - Шмигаль

Київ • УНН

 • 20412 перегляди

Кабінет Міністрів виділить 7,1 млрд грн на закупівлю обладнання для відновлення високовольтної електромережі України та її кращої синхронізації з мережею ЄС.

Кабінет міністрів виділить 7,1 млрд гривень на відбудову української енергосистеми. За ці кошти планують придбати обладнання для відновлення високовольтної мережі. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН

Ухвалюємо рішення про виділення 7 млрд 168 млн гривень на відбудову нашої енергосистеми. За ці кошти буде закуплено обладнання для відновлення високовольтної мережі, а також для кращої синхронізації енергосистеми України та ЄС. Вдячні групі Світового банку, яка надала гранти для реалізації цього проєкту 

- сказав Шмигаль.

Він додав, що ситуація в енергетиці наразі одна з найскладніших.

Ремонти мережі та генерації ідуть 24/7. Проте у квітні ми вимушені були імпортувати електроенергію на третину більше, ніж у березні. Укренерго постійно залучає допомогу від наших сусідів. Ще раз закликаю до економії електроенергії, особливо у вечірній час 

- додав Шмигаль.

Нагадаємо

Раніше голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що ситуація, яка зараз є в енергосистемі, не найскладніша, але влітку потрібно чекати на нові виклики, які стосуються дефіциту потужності через пошкодження.

Павло Башинський

Павло Башинський

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