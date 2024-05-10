Кабмин выделит более 7 млрд гривен на восстановление украинской энергосистемы - Шмыгаль

Кабинет министров выделит 7,1 млрд гривен на восстановление украинской энергосистемы. За эти средства планируют приобрести оборудование для восстановления высоковольтной сети. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Принимаем решение о выделении 7 млрд 168 млн гривен на восстановление нашей энергосистемы. За эти средства будет закуплено оборудование для восстановления высоковольтной сети, а также для лучшей синхронизации энергосистемы Украины и ЕС. Благодарны группе Всемирного банка, которая предоставила гранты для реализации этого проекта - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что ситуация в энергетике сейчас одна из самых сложных.

Ремонты сети и генерации идут 24/7. Однако в апреле мы вынуждены были импортировать электроэнергию на треть больше, чем в марте. Укрэнерго постоянно привлекает помощь от наших соседей. Еще раз призываю к экономии электроэнергии, особенно в вечернее время - добавил Шмыгаль.

Напомним

Ранее председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что ситуация, которая сейчас есть в энергосистеме, не самая сложная, но летом нужно ждать новых вызовов, которые касаются дефицита мощности из-за повреждений.