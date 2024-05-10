Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
Кабмин выделит более 7 млрд гривен на восстановление украинской энергосистемы - Шмыгаль
"Не все партнеры оперативно выполняют договоренности": Зеленский указал на потребность в вооруженной поддержке на фоне попытки рф расширить наступательные действия в Донецкой и Харьковской областях
Подростки, пострадавшие в результате удара по территории учебного заведения в Харькове, находятся в реанимации - Терехов
Трамп обещает нефтяникам отменить экологические нормы в обмен на миллиард долларов для его избирательной кампании - СМИ
Посевная-2024: украинские аграрии засеяли уже 4,3 млн га зерна
россия начала наступление на Харьковском направлении, Украине удалось остановить оккупантов артиллерийским огнем - Зеленский
Bloomberg: прямые иностранные инвестиции в Китай упали на более чем 50%
россия намерена создать 10-километровую буферную зону на границе, продолжаются бои - СМИ о Харьковщине
россияне снова обстреляли Волчанск в Харьковской области, ранены двое местных
Ситуация в энергосистеме не самая сложная, но летом будут новые вызовы - Укрэнерго
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Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы
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Кабмин выделит более 7 млрд гривен на восстановление украинской энергосистемы - Шмыгаль
Кабинет министров выделит 7,1 млрд грн на закупку оборудования для восстановления высоковольтной электросети Украины и ее лучшей синхронизации с сетью ЕС.
"Не все партнеры оперативно выполняют договоренности": Зеленский указал на потребность в вооруженной поддержке на фоне попытки рф расширить наступательные действия в Донецкой и Харьковской областях
Зеленский проинформировал о новых наступательных попытках россии в Донецкой и Харьковской областях, потребность Украины в вооруженной поддержке со стороны союзников для противодействия России, а также о том, что некоторые партнеры не выполняют вовремя договоренности.
Подростки, пострадавшие в результате удара по территории учебного заведения в Харькове, находятся в реанимации - Терехов
Двое подростков в возрасте 13 и 15 лет были тяжело ранены во время нападения россиян на школу в Харькове 8 мая и сейчас находятся в реанимации, врачи борются за их жизни и конечности, сообщил мэр города Игорь Терехов.
Трамп обещает нефтяникам отменить экологические нормы в обмен на миллиард долларов для его избирательной кампании - СМИ
Бывший президент США Дональд Трамп пообещал руководителям нефтяных компаний отменить экологические нормы в обмен на взнос в размере 1 миллиарда долларов на свою предвыборную кампанию, предлагая большие прибыли и меньше ограничений для отрасли.
Посевная-2024: украинские аграрии засеяли уже 4,3 млн га зерна
Украинские фермеры уже засеяли около 10 миллионов гектаров яровыми культурами, включая зерновые, бобовые, подсолнечник, сою и сахарную свеклу, во время нынешней весенней посевной кампании.
россия начала наступление на Харьковском направлении, Украине удалось остановить оккупантов артиллерийским огнем - Зеленский
Украина успешно отразила новую волну контрнаступления России на Харьковском направлении артиллерийским огнем после подготовки к наступлению.
Bloomberg: прямые иностранные инвестиции в Китай упали на более чем 50%
Прямые иностранные инвестиции Китая упали на 56% в первом квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив $10,3 млрд.
россия намерена создать 10-километровую буферную зону на границе, продолжаются бои - СМИ о Харьковщине
россия намерена создать 10-километровую буферную зону на границе, бои на границе Харьковщины продолжаются, сообщает "Суспільне".
россияне снова обстреляли Волчанск в Харьковской области, ранены двое местных
Во время очередного обстрела Волчанска 10 мая двое местных жителей получили осколочные ранения и были госпитализированы.
Ситуация в энергосистеме не самая сложная, но летом будут новые вызовы - Укрэнерго
Текущая ситуация в энергосистеме не является самой сложной, но летом ожидаются новые вызовы, связанные с дефицитом электроэнергии из-за повреждений.