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Ситуація в енергосистемі не найскладніша, але влітку будуть нові виклики - Укренерго

Ситуація в енергосистемі не найскладніша, але влітку будуть нові виклики - Укренерго

Київ • УНН

 • 19761 перегляди

Поточна ситуація в енергосистемі не є найскладнішою, але влітку очікуються нові виклики, пов'язані з дефіцитом електроенергії через пошкодження.

Ситуація яка зараз є в енергосистемі не найскладніша, але влітку потрібно чекати на нові виклики, які стосуються дефіциту потужності через пошкодження. Про це розповів Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Зараз ще не найскладніша ситуація, яка могла би бути, через те, що ми зараз не відчуваємо спеки, яка буде влітку і відповідно, не використовуються кондиціонери нашими споживачами. З іншого боку, ми розуміємо, що влітку є менше ресурсу гідроелектростанції, особливо коли спека, а ще не досягла свого мінімуму потужності АЕС. Тому на нас безумовно чекають виклики влітку і вони стосуються дефіциту потужності через пошкодження

- каже Кудрицький.

Він також розповів про роботу магістральної мережі.

Якщо говорити про роботу магістральної мережі, то у нас вона працює фактично без обмежень, лише на Харківщині та в районі Кривого Рогу є певні обмеження. Але очікується, що такі обмеження будуть зняті найближчим часом, за умови відсутності нових атак

- пояснив Голова правління НЕК "Укренерго".

Нагадаємо

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький  пояснив, що для збалансування енергосистеми України під час дефіциту Укренерго застосовує обмеження споживання для непобутових споживачів через графіки обмеження потужності в залежності від ситуації.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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