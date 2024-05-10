Ситуация в энергосистеме не самая сложная, но летом будут новые вызовы - Укрэнерго

Ситуация которая сейчас есть в энергосистеме не самая сложная, но летом нужно ждать новых вызовов, касающихся дефицита мощности из-за повреждений. Об этом рассказал Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Сейчас еще не самая сложная ситуация, которая могла бы быть, потому что мы сейчас не чувствуем жары, которая будет летом и соответственно, не используются кондиционеры нашими потребителями. С другой стороны, мы понимаем, что летом меньше ресурса гидроэлектростанции, особенно когда жара, а еще не достигла своего минимума мощности АЭС. Поэтому нас безусловно ждут вызовы летом и они касаются дефицита мощности из-за повреждения - говорит Кудрицкий.

Он также рассказал о работе магистральной сети.

Если говорить о работе магистральной сети, то у нас она работает фактически без ограничений, только на Харьковщине и в районе Кривого Рога есть определенные ограничения. Но ожидается, что такие ограничения будут сняты в ближайшее время, при условии отсутствия новых атак - пояснил Председатель правления НЭК "Укрэнерго".

Напомним,

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий пояснил, что для сбалансирования энергосистемы Украины во время дефицита Укрэнерго применяет ограничения потребления для небытовых потребителей через графики ограничения мощности в зависимости от ситуации.