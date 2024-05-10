Ситуация в энергосистеме не самая сложная, но летом будут новые вызовы - Укрэнерго

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
  •  83782 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
  •  123193 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  130988 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  130243 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  147226 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  128793 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  132178 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  121799 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  167875 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  150668 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

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Текущая ситуация в энергосистеме не является самой сложной, но летом ожидаются новые вызовы, связанные с дефицитом электроэнергии из-за повреждений.

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Минэкономики хочет привлечь помощь с финансированием команд экспертов для помощи бизнесу и муниципалитетам с заявками на инвестиционные проекты в рамках Ukraine Facility.

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Отсутствие тяжелой военной техники, в частности боевых танков, современной авиации на "параде" в Москве свидетельствует о масштабных потерях рф на войне в Украине.

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Без танков и тяжелой бронетехники: британская разведка объяснила, о чем свидетельствует "парад победы" в Москве

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Для сбалансирования энергосистемы Украины во время дефицита Укрэнерго применяет ограничения потребления для небытовых потребителей через графики ограничения мощности в зависимости от ситуации.

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Дефицит в энергосистеме: почему ограничивают в потреблении только небытовых потребителей

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В Харьковской области усилились вражеские обстрелы, что заставило власти призвать жителей Волчанского и Липецкого районов эвакуироваться по телефону горячей линии 0-800-33-92-91 для получения помощи и поддержки.

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В Харькове нет паники среди жителей, несмотря на неспокойную ночь, когда в результате ракетных ударов было повреждено 26 домов, два из них сильно разрушены, а один снесен, два человека, в том числе ребенок, получили ранения.

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Масштаб повреждений энергосистемы превзошел масштаб атак в период 2022-2023 годов - Кудрицкий

Масштабы атак на украинскую энергетику в 2024 году превзошли предыдущие годы, особенно с увеличением использования дронов-камикадзе, что привело к критической зависимости от импорта электроэнергии и экстренной помощи со стороны "Укрэнерго".

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Израиль продолжит операцию против Хамаса в Рафахе и других местах в секторе Газа, несмотря на предупреждение США о прекращении поставок оружия.

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Израиль продолжит операцию против ХАМАСа в Рафахе, после предупреждения США о прекращении поставок оружия - СМИ

На оккупированных территориях Украины россияне принудили детей к участию в "параде" по случаю 9 мая - Центр нацсопротивления

На временно оккупированных территориях Украины российские войска использовали украинских детей для пропагандистских мероприятий по случаю 9 мая, заставляя их участвовать в парадах победы и писать письма вражеским солдатам под диктовку российских учителей.

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На оккупированных территориях Украины россияне принудили детей к участию в "параде" по случаю 9 мая - Центр нацсопротивления

Ночная атака на НПЗ в калужской области рф: источник заявил об операции ГУР

Ночная атака НПЗ в калужской области - операция ГУР, сообщил источник.

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