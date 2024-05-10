Дефіцит в енергосистемі: чому обмежують в споживанні лише непобутових споживачів
Київ • УНН
Для збалансування енергосистеми України під час дефіциту Укренерго застосовує обмеження споживання для непобутових споживачів через графіки обмеження потужності в залежності від ситуації.
Для балансування енергосистеми України в умовах дефіциту, "Укренерго" застосовує обмеження споживання для непобутових споживачів. Враховуючи, що дефіцит електроенергії виникає періодично протягом дня, використовуються графіки обмеження потужностей, залежно від ситуації. Про це розповів Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
Останнім способом збалансування енергосистеми в умовах дефіциту, і коли не вистачає імпорту аварійки - є обмеження споживання. Наразі "Укренерго" обмежує споживання непобутових споживачів. Це відбувається, через те, що є певний порядок відключення споживачів і в різних умовах застосовуються різні графіки
В сьогоднішніх умовах, коли дефіцит протягом доби виникає не постійно, а декілька разів і лімітованими годинами, тож для такої ситуації використовується саме графік обмеження потужностей для непобутових споживачів.
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У Міненерго обговорюють можливість підвищення тарифів на електроенергію. Це питання ще не вирішено, але без додаткових коштів Україна не зможе належним чином підготуватися до наступного опалювального сезону.