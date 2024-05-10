Дефицит в энергосистеме: почему ограничивают в потреблении только небытовых потребителей

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ministerstvo-enerhetyky-ukrainaМинистерство энергетики Украины
ukrenerhoУкрэнерго
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Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
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Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
  •  123184 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  130979 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  130240 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  147223 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  128791 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  132177 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  121799 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  167875 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  150668 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

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7 мая 2024, 11:15  •  298959 просмотра

Дефицит в энергосистеме: почему ограничивают в потреблении только небытовых потребителей

Для сбалансирования энергосистемы Украины во время дефицита Укрэнерго применяет ограничения потребления для небытовых потребителей через графики ограничения мощности в зависимости от ситуации.

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Дефицит в энергосистеме: почему ограничивают в потреблении только небытовых потребителей

Харьковская область: в ОВА на фоне усиления ударов рф на севере указали жителям двух направлений на возможность эвакуации

В Харьковской области усилились вражеские обстрелы, что заставило власти призвать жителей Волчанского и Липецкого районов эвакуироваться по телефону горячей линии 0-800-33-92-91 для получения помощи и поддержки.

Общество •   •  11696 просмотра
Харьковская область: в ОВА на фоне усиления ударов рф на севере указали жителям двух направлений на возможность эвакуации

Никакого панического настроения в городе нет и не будет: Терехов о ситуации в Харькове

В Харькове нет паники среди жителей, несмотря на неспокойную ночь, когда в результате ракетных ударов было повреждено 26 домов, два из них сильно разрушены, а один снесен, два человека, в том числе ребенок, получили ранения.

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Никакого панического настроения в городе нет и не будет: Терехов о ситуации в Харькове

Масштаб повреждений энергосистемы превзошел масштаб атак в период 2022-2023 годов - Кудрицкий

Масштабы атак на украинскую энергетику в 2024 году превзошли предыдущие годы, особенно с увеличением использования дронов-камикадзе, что привело к критической зависимости от импорта электроэнергии и экстренной помощи со стороны "Укрэнерго".

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Масштаб повреждений энергосистемы превзошел масштаб атак в период 2022-2023 годов - Кудрицкий

Израиль продолжит операцию против ХАМАСа в Рафахе, после предупреждения США о прекращении поставок оружия - СМИ

Израиль продолжит операцию против Хамаса в Рафахе и других местах в секторе Газа, несмотря на предупреждение США о прекращении поставок оружия.

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Израиль продолжит операцию против ХАМАСа в Рафахе, после предупреждения США о прекращении поставок оружия - СМИ

На оккупированных территориях Украины россияне принудили детей к участию в "параде" по случаю 9 мая - Центр нацсопротивления

На временно оккупированных территориях Украины российские войска использовали украинских детей для пропагандистских мероприятий по случаю 9 мая, заставляя их участвовать в парадах победы и писать письма вражеским солдатам под диктовку российских учителей.

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На оккупированных территориях Украины россияне принудили детей к участию в "параде" по случаю 9 мая - Центр нацсопротивления

Ночная атака на НПЗ в калужской области рф: источник заявил об операции ГУР

Ночная атака НПЗ в калужской области - операция ГУР, сообщил источник.

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Ночная атака на НПЗ в калужской области рф: источник заявил об операции ГУР

Украинское авто премиум-класса: дизайнер показал концепт-кар Leleka

Украинский дизайнер Роман Прядко представил свое видение премиального украинского автомобильного бренда под названием Leleka, представив концептуальную модель лифтбека в стиле Porsche Panamera под названием Leleka GTS Concept 2025.

Технологии •   •  27595 просмотра
Украинское авто премиум-класса: дизайнер показал концепт-кар Leleka

Пассажирам автобусов в Румынию обещают движение через границу без очередей: вводят новый сервис

Пассажиры автобусов, путешествующих через границу с Румынией, смогут вовремя пересекать границу без очередей, поскольку перевозчики будут иметь возможность выбирать время пересечения границы для автобуса на четырех пограничных переходах, начиная с 11 мая.

Общество •   •  13796 просмотра
Пассажирам автобусов в Румынию обещают движение через границу без очередей: вводят новый сервис

Президент Словакии Зузана Чапутова прибыла в Киев с прощальным визитом

Президент Словакии Зузана Чапутова прибыла в Киев с прощальным визитом, поскольку срок ее пребывания в должности подходит к концу.

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Президент Словакии Зузана Чапутова прибыла в Киев с прощальным визитом