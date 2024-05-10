Дефицит в энергосистеме: почему ограничивают в потреблении только небытовых потребителей

Для балансировки энергосистемы Украины в условиях дефицита, "Укрэнерго" применяет ограничения потребления для небытовых потребителей. Учитывая, что дефицит электроэнергии возникает периодически в течение дня, используются графики ограничения мощностей, в зависимости от ситуации. Об этом рассказал Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Последним способом сбалансирования энергосистемы в условиях дефицита, и когда не хватает импорта аварийки - является ограничение потребления. Сейчас "Укрэнерго" ограничивает потребление небытовых потребителей. Это происходит из-за того, что есть определенный порядок отключения потребителей и в разных условиях применяются различные графики - говорит Кудрицкий.

В сегодняшних условиях, когда дефицит в течение суток возникает не постоянно, а несколько раз и лимитированными часами, поэтому для такой ситуации используется именно график ограничения мощностей для небытовых потребителей.

Напомним

В Минэнерго обсуждают возможность повышения тарифов на электроэнергию. Этот вопрос еще не решен, но без дополнительных средств Украина не сможет должным образом подготовиться к следующему отопительному сезону.