Міненерго обгворює підвищення тарифів на світло – Гринчук
Київ • УНН
Міністерство енергетики обговорює можливість підвищення тарифів на електроенергію для забезпечення коштів на підготовку до наступного опалювального сезону, оскільки прогнозується значний дефіцит через російські атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури.
У Міненерго обговорюють можливість підвищення тарифів. Це питання ще не вирішено, але без додаткових коштів Україна не зможе належним чином підготуватися до наступного опалювального сезону. Про це повідомляє заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук в ефірі телемарафону, передає УНН.
Ми аналізуємо в доступні нам фінансові ресурси, допомогу наших партнерів можливості наших енергетичних підприємств. Ми обговорюємо в тому числі підвищення тарифів. Зараз рішення не прийнято, але ми розуміємо, що можливо доведеться вдатися до цього кроку, тому що інакше ми не матимемо ресурсів для підготовки до наступного опалювального сезону
За її словами, з тими пошкодженнями які у нас є, прогнозується значний дефіцит протягом наступного опалювального сезону і тоді можуть бути відключення побутових споживачів.
Нагадаємо
Від березня російські війська почали систематично атакувати об'єкти енергетичної інфраструктури, в результаті чого, включаючи сьогоднішні атаки, загальні втрати склали понад 8 ГВт.