Минэнерго обсуждает повышение тарифов на свет – Гринчук

В Минэнерго обсуждают возможность повышения тарифов. Этот вопрос еще не решен, но без дополнительных средств Украина не сможет должным образом подготовиться к следующему отопительному сезону. Об этом сообщает заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук в эфире телемарафона, передает УНН.

Мы анализируем в доступные нам финансовые ресурсы, помощь наших партнеров возможности наших энергетических предприятий. Мы обсуждаем в том числе повышение тарифов. Сейчас решение не принято, но мы понимаем, что возможно придется прибегнуть к этому шагу, потому что иначе мы не будем иметь ресурсов для подготовки к следующему отопительному сезону - говорит Гринчук.

По ее словам, с теми повреждениями которые у нас есть, прогнозируется значительный дефицит в течение следующего отопительного сезона и тогда могут быть отключения бытовых потребителей.

Напомним,

С марта российские войска начали систематически атаковать объекты энергетической инфраструктуры, в результате чего, включая сегодняшние атаки, общие потери составили более 8 ГВт.