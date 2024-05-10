Кабмин выделит дополнительные 189,5 млн гривен Киевской ОГА на восстановление многоквартирных домов - Шмыгаль

Кабинет министров принял выделит дополнительные 189,5 млн гривен для того, чтобы продолжить восстановление многоквартирных домов на Киевщине. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Детали

Также продолжаем программы восстановления жилья для наших людей. Сегодня выделяем дополнительные 189,5 млн гривен для того, чтобы продолжить восстановление многоквартирных домов на Киевщине. В прошлом году Правительство выделяло на эти цели 639 млн гривен. Сейчас важно быстро и качественно завершить все проекты, чтобы люди могли вернуться в свои дома - сказал Шмыгаль.

Дополнение

Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук уточнил, что на безвозвратной основе Киевской областной военной администрации выделено 189 млн. 525,99 тыс. гривен на новую бюджетную программу для завершения восстановления поврежденных многоквартирных жилых домов в Киевской области.

Напомним

Кабинет министров выделит 7,1 млрд гривен на восстановление украинской энергосистемы. За эти средства планируют приобрести оборудование для восстановления высоковольтной сети.