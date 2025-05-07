КАБ по Синельниковскому району Днепропетровщины: 8 раненых, разрушенные дома

$41.600.11
47.190.13
ukenru
В Киеве в результате атаки дронов 2 погибших, 5 раненых, среди них 4 ребенка
03:30 • 10629 просмотра

В Киеве в результате атаки дронов 2 погибших, 5 раненых, среди них 4 ребенка

6 мая, 14:29 • 50895 просмотра

Пёс, который покусал детей в Броварах, ищет семью: что известно о собаке

6 мая, 14:23 • 92867 просмотра

Фридрих Мерц был избран канцлером Германии со второй попытки

6 мая, 14:11 • 65154 просмотра

В ЕС представили дорожную карту отказа от российских энергоносителей: касается в том числе газа, урана и "теневого флота" рф

Эксклюзив
6 мая, 13:27 • 64317 просмотра

С начала полномасштабной войны более 460 спортсменов и членов спортивных команд не вернулись в Украину – Минспорта

6 мая, 12:34 • 69258 просмотра

Украина вернула из российского плена 205 воинов - Зеленский

6 мая, 11:40 • 105530 просмотра

Refurbished in Ukraine: глобальный тренд, набирающий обороты в Украине и мире

Эксклюзив
6 мая, 10:24 • 53930 просмотра

Нападение собаки в Броварах: дети вернулись к учебе, животное взяли под присмотр

Эксклюзив
6 мая, 09:43 • 115528 просмотра

Ватикан готовится избирать Папу: стоит ли Украине возлагать надежды на преемника Франциска

Эксклюзив
6 мая, 07:11 • 57830 просмотра

Парни напихивают себе карманы: в аграрном комитете Рады заинтересовались схемами в Госзембанке

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+10°
1.7м/с
80%
748 мм
Популярные новости

В Киеве прогремели взрывы: враг ударил баллистикой

6 мая, 22:10 • 16792 просмотра

Удар баллистикой по Киеву: вспыхнул пожар, есть пострадавшие

6 мая, 22:31 • 14707 просмотра

В порту санкт-петербурга ледокол серьезно повредил другое судно во время "фестиваля"

6 мая, 23:01 • 10044 просмотра

В Киеве обломки дрона упали на жилой дом, вспыхнул пожар

01:44 • 16596 просмотра

Отставка кадырова угрожает стабильности режима путина – ISW

03:18 • 11803 просмотра
публикации

Наука без границ: как аграрное партнерство Украины с ЕС приносит новые достижения

6 мая, 15:56 • 51413 просмотра

Реформа АРМА вызывает сопротивление у руководства агентства: почему Елена Дума блокирует изменения

6 мая, 14:59 • 70833 просмотра

Refurbished in Ukraine: глобальный тренд, набирающий обороты в Украине и мире

6 мая, 11:40 • 105530 просмотра

Ватикан готовится избирать Папу: стоит ли Украине возлагать надежды на преемника Франциска
Эксклюзив

6 мая, 09:43 • 115528 просмотра

Что подарить на День матери: лучшие идеи подарков

6 мая, 05:57 • 133360 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Олег Синегубов

Владимир Зеленский

Игорь Терехов

Кир Стармер

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Великобритания

Китай

Реклама
УНН Lite

GTA VI: вышел второй трейлер

6 мая, 13:46 • 30969 просмотра

Тимоти Шаламе пропустил Met Gala ради игры НБА, пока Кайли Дженнер блистала на мероприятии

6 мая, 09:05 • 82115 просмотра

Met Gala 2025: знаменитости поразили образами, Рианна объявила о третьей беременности

6 мая, 05:59 • 80548 просмотра

Netflix выпустил тизер финального сезона "Игры в кальмара": дата выхода

6 мая, 05:16 • 92724 просмотра

Бывший муж блогерши Саши Бо женится во второй раз

5 мая, 20:19 • 40822 просмотра
Актуальное

Шахед-136

Телеграмма

Нью-Йорк Таймс

Вашингтон Пост

Нефть марки Brent

КАБ по Синельниковскому району Днепропетровщины: 8 раненых, разрушенные дома

Киев • УНН

 • 1126 просмотра

Вечером 6 мая россияне ударили КАБами по Покровской громаде, ранив 8 человек. Повреждены 12 домов, газопровод и линии электропередач. Также обстреляна Никопольщина.

КАБ по Синельниковскому району Днепропетровщины: 8 раненых, разрушенные дома

Вечером 6 мая российская армия попала КАБами по Покровской громаде Синельниковского района Днепропетровской области. Об этом сообщил председатель областной военной администрации Сергей Лысак, информирует УНН.

Детали

По его словам, в результате удара ранены 8 человек. Все госпитализированы, двое – в тяжелом состоянии.

Повреждены 12 частных домов, газопровод и линия электропередач

- констатировал Лысак.

Он также сообщил, что бил агрессор и по Никопольщине – райцентру и Покровской громаде.

"Применил дрон-камикадзе и артиллерию. Информация уточняется", - резюмировал председатель Днепропетровской ОВА.

Напомним

В результате вражеских обстрелов Киева ночью 7 мая 2 человека погибли, 5 - травмированы, из них 4 детей. Трагедия произошла в Шевченковском районе столицы.

Запорожская область: 628 ударов, раненые, разрушение инфраструктуры07.05.25, 07:09 • 2278 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Днепропетровская область
Brent
$62.72
Bitcoin
$96,575.90
S&P 500
$5,627.44
Tesla
$275.41
Газ TTF
$34.74
Золото
$3,390.15
Ethereum
$1,828.49