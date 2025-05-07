КАБ по Синельниковскому району Днепропетровщины: 8 раненых, разрушенные дома
Киев • УНН
Вечером 6 мая россияне ударили КАБами по Покровской громаде, ранив 8 человек. Повреждены 12 домов, газопровод и линии электропередач. Также обстреляна Никопольщина.
Вечером 6 мая российская армия попала КАБами по Покровской громаде Синельниковского района Днепропетровской области. Об этом сообщил председатель областной военной администрации Сергей Лысак, информирует УНН.
Детали
По его словам, в результате удара ранены 8 человек. Все госпитализированы, двое – в тяжелом состоянии.
Повреждены 12 частных домов, газопровод и линия электропередач
Он также сообщил, что бил агрессор и по Никопольщине – райцентру и Покровской громаде.
"Применил дрон-камикадзе и артиллерию. Информация уточняется", - резюмировал председатель Днепропетровской ОВА.
Напомним
В результате вражеских обстрелов Киева ночью 7 мая 2 человека погибли, 5 - травмированы, из них 4 детей. Трагедия произошла в Шевченковском районе столицы.
Запорожская область: 628 ударов, раненые, разрушение инфраструктуры07.05.25, 07:09 • 2278 просмотров