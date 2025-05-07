КАБи по Синельниківському району Дніпропетровщини: 8 поранених, зруйнувані будинки
Київ • УНН
Ввечері 6 травня росіяни вдарили КАБами по Покровській громаді, поранивши 8 людей. Пошкоджено 12 будинків, газогін та лінії електропередач. Також обстріляно Нікопольщину.
Ввечері 6 травня російська армія поцілила КАБами по Покровській громаді Синельниківського району Дніпропетровської області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак, інформує УНН.
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За його словами, внаслідок удару поранені 8 людей. Всі госпіталізовані, двоє – у важкому стані.
Понівечені 12 приватних будинків, газогін та лінія електропередач
Він також повідомив, що бив агресор і по Нікопольщині – райцентру й Покровській громаді.
"Застосував дрон-камікадзе та артилерію. Інформація уточнюється", - резюмував голова Дніпропетровської ОВА.
Нагадаємо
Внаслідок ворожих обстрілів Києва вночі 7 травня 2 людей загинули, 5 - травмовані, з них 4 дітей. Трагедія сталася у Шевченківському районі столиці.
Запорізька область: 628 ударів, поранені, руйнування інфраструктури07.05.25, 07:09 • 2300 переглядiв