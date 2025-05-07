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У Києві внаслідок атаки дронів 2 загиблих, 5 поранених, серед них 4 дитини
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КАБи по Синельниківському району Дніпропетровщини: 8 поранених, зруйнувані будинки

Київ • УНН

 • 1168 перегляди

Ввечері 6 травня росіяни вдарили КАБами по Покровській громаді, поранивши 8 людей. Пошкоджено 12 будинків, газогін та лінії електропередач. Також обстріляно Нікопольщину.

КАБи по Синельниківському району Дніпропетровщини: 8 поранених, зруйнувані будинки

Ввечері 6 травня російська армія поцілила КАБами по Покровській громаді Синельниківського району Дніпропетровської області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак, інформує УНН.

Деталі

За його словами, внаслідок удару поранені 8 людей. Всі госпіталізовані, двоє – у важкому стані.

Понівечені 12 приватних будинків, газогін та лінія електропередач

- констатував Лисак.

Він також повідомив, що бив агресор і по Нікопольщині – райцентру й Покровській громаді.

"Застосував дрон-камікадзе та артилерію. Інформація уточнюється", - резюмував голова Дніпропетровської ОВА.

Нагадаємо

Внаслідок ворожих обстрілів Києва вночі 7 травня 2 людей загинули, 5 - травмовані, з них 4 дітей. Трагедія сталася у Шевченківському районі столиці.

Запорізька область: 628 ударів, поранені, руйнування інфраструктури07.05.25, 07:09 • 2300 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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