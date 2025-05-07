Запорізька область: 628 ударів, поранені, руйнування інфраструктури
Київ • УНН
Протягом 6 травня окупанти завдали 628 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області, поранено 4 особи. Пошкоджено будинки, об'єкти інфраструктури та автомобілі.
Впродовж доби 6 травня окупанти завдали 628 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров, інформує УНН.
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За його словами, внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя чотири людини поранені. Крім того:
- війська рф здійснили 10 авіаційних ударів по Кам’янському, Гуляйполю, Малій Токмачці, Темирівці та Ольгівському;
- 373 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Лобкове, Степове, Кам’янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Високе, Чарівне та Новодарівку;
- 8 обстрілів із РСЗВ накрили Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новодарівку та Новоандріївку;
- 237 артобстрілів завдано по території Лобкового, Кам’янського, Степового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.
"Надійшло 34 повідомлення про пошкодження квартир, приватних будинків, нежитлових приміщень, об’єктів інфраструктури, в тому числі критичної, та автомобілів", - зазначив Федоров.
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