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У Києві внаслідок атаки дронів 2 загиблих, 5 поранених, серед них 4 дитини
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Запорізька область: 628 ударів, поранені, руйнування інфраструктури

Київ • УНН

 • 2228 перегляди

Протягом 6 травня окупанти завдали 628 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області, поранено 4 особи. Пошкоджено будинки, об'єкти інфраструктури та автомобілі.

Запорізька область: 628 ударів, поранені, руйнування інфраструктури

Впродовж доби 6 травня окупанти завдали 628 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров, інформує УНН.

Деталі

За його словами, внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя чотири людини поранені. Крім того:

  • війська рф здійснили 10 авіаційних ударів по Кам’янському, Гуляйполю, Малій Токмачці, Темирівці та Ольгівському;
    • 373 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Лобкове, Степове, Кам’янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Високе, Чарівне та Новодарівку;
      • 8 обстрілів із РСЗВ накрили Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новодарівку та Новоандріївку;
        • 237 артобстрілів завдано по території Лобкового, Кам’янського, Степового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

          "Надійшло 34 повідомлення про пошкодження квартир, приватних будинків, нежитлових приміщень, об’єктів інфраструктури, в тому числі критичної, та автомобілів", - зазначив Федоров.

          Нагадаємо

          Внаслідок ворожих обстрілів Києва вночі 7 травня 2 людей загинули, 5 - травмовані, з них 4 дітей. Трагедія сталася у Шевченківському районі столиці.

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          Вадим Хлюдзинський

          Вадим Хлюдзинський

          Війна
          Іван Федоров
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