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Запорожская область: 628 ударов, раненые, разрушение инфраструктуры

Киев • УНН

 • 1552 просмотра

В течение 6 мая оккупанты нанесли 628 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области, ранены 4 человека. Повреждены дома, объекты инфраструктуры и автомобили.

Запорожская область: 628 ударов, раненые, разрушение инфраструктуры

В течение суток 6 мая оккупанты нанесли 628 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров, информирует УНН.

Детали

По его словам, в результате вражеской атаки на Запорожье четыре человека ранены. Кроме того:

  • войска рф осуществили 10 авиационных ударов по Каменскому, Гуляйполю, Малой Токмачке, Темировке и Ольговскому;
    • 373 БпЛА различной модификации атаковали Запорожье, Лобковое, Степное, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Высокое, Чаривное и Новодарьевку;
      • 8 обстрелов из РСЗО накрыли Лобковое, Гуляйполе, Щербаки, Новодарьевку и Новоандреевку;
        • 237 артобстрелов нанесено по территории Лобкового, Каменского, Степного, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодарьевки.

          "Поступило 34 сообщения о повреждении квартир, частных домов, нежилых помещений, объектов инфраструктуры, в том числе критической, и автомобилей", - отметил Федоров.

          Напомним

          В результате вражеских обстрелов Киева ночью 7 мая 2 человека погибли, 5 - травмированы, из них 4 детей. Трагедия произошла в Шевченковском районе столицы.

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          Вадим Хлюдзинский

          Вадим Хлюдзинский

          Война
          Иван Федоров
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